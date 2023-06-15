'Ни одной руины не останется': Зеленский рассказал о подготовке к Конференции по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая пройдет 21 и 22 июня. Он заявил, что в нашей стране, разрушенной российскими оккупантами, все будет отстроено и восстановлено.

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Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения в среду, 14 июня. Зеленский подчеркнул, что в Украине не останется ни одной руины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не только сегодня, но и всю неделю очень предметно готовимся к Конференции по восстановлению Украины, которая уже на следующей неделе состоится в Лондоне. Это будет весомая мера, очень представительная, которая объединит и политические, и бизнес-усилия для восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей", – заявил гарант.

По его словам, ключевой украинский принцип заключается в восстановлении страны, пострадавшей из-за зверств оккупационных войск РФ.

"Ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно предпринять, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда развалины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. Это будет", – акцентировал президент.

Также он рассказал, что подготовка к мероприятию проходит в ежедневном порядке. Власти проводят длительные и глубокие подготовительные совещания.

"Все необходимые государственные институты привлекаются разного уровня. И делаем все, чтобы под наше видение, украинское видение – как всегда, содержательное – был подготовлен и соответствующий уровень международных договоренностей", – резюмировал Зеленский.

Отметим, Агентство восстановления сделало первый шаг к реализации экспериментального проекта восстановления по принципу build back better ("построить лучше, чем было") населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Презентацию концепции восстановления провели в селе Посад-Покровское (Херсонская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назвал ключевую потребность украинцев для обеспечения спокойной размеренной жизни без регулярных жертв от обстрелов России. В первую очередь нам нужен мощный воздушный щит, который защитит украинские города и села от атак вражеских солдат.