'Ни велосипедиста, ни 'Рапиры': воины ВСУ показали, как польская САУ Krab уничтожает россиян на передовой. Фото и видео

Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как польская САУ Krab уничтожает российских оккупантов на передовой. Боевой экипаж артиллерийской установки работает на фронте, успешно выполняя задачи на поле боя.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал проект "Український Свідок". Работа САУ была зафиксирована в Донецкой области, во время съемок журналисты попали под обстрел врага, к счастью, никто не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"САУ Krab польского производства достаточно качественные, высокоточные, надежные. Мои ребята довольны, что получили такую технику и работают на ней. Есть результат. И мы его видим... Ни велосипедиста, ни "Рапиры", – отметил военнослужащий артиллерийской бригады Максим .

Артиллеристы отработали из САУ на Бахмутском направлении.

По словам командира Krab Владислава, по сравнению с советской установкой "Мста-Б", с которой бойцы работали раньше, польские САУ выигрывают во время развертывания, количества экипажа и возможности самоходного передвижения.

"На овладение Крабов ребята имели 12 дней. Польская САУ не рассчитана на такую интенсивность борьбы, как сейчас на фронте. По настрелу машины уже "открыли новые возможности", а пушку, поставившую рекорд, польская сторона забрала в музей", – рассказали воины.

Добавим, САУ Krab – это польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Она имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают наносить невосполнимые потери армии страны-агрессора России в развязанной ею войне в нашей стране. Воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом.