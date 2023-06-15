"Ничего личного – чисто бизнес": оккупанты размечтались о "выжженной земле", но не могут удержать свое приграничье

Рейды российских оппозиционных добровольческих формирований РДК и легиона "Свобода России", которые небольшими отрядами кошмарят приграничные регионы РФ, а также атаки БПЛА довели до белого каления как оккупантов, так и поддерживающих их россиян. Самым главным открытием для последних оказалось то, что путинский режим расписался в беспомощности: в то время как десятки тысяч военнослужащих армии РФ заставляют воевать против Украины, защитить собственную территорию оказалась некому.

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Кремль выражал "глубокую озабоченность", но в последние дни уже "анонсировал" направление новых военных преступлений России.

Стоит ли этого опасаться или же это просто очередное запугивание – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кадыровцам сдали регион

Ситуация в российском приграничье, на которую руководство РФ упорно отказывалось реагировать, настолько доняла россиян, что некоторые шаги Кремль все же предпринял. Среди них – отправка кадыровцев "защищать" Белгородскую область от "украинских диверсантов".

На самом деле это популистский шаг, но с некоторыми нюансами. Фактически "Ахмат", потерпевший неудачи в Украине (в частности, под Марьинкой), с радостью перебазировался на Белгородчину – им проще кошмарить местное население. И неважно, что не украинцев, а россиян: как говорится, "ничего личного – чисто бизнес".

Ранее в легионе "Свобода России" заявляли, что российские военнослужащие грабят жителей Белгородской области и безжалостно уничтожают населенные пункты уже на территории РФ. Но это еще цветочки – ягодки будут после того, как Белгородскую область окончательно подомнут под себя кадыровцы. И то, как они орудуют на оккупированной части Украины (в той же Запорожской или Луганской областях), отжимая имущество, облагая данью даже мелкий бизнес и тому подобное, – яркий тому пример.

12 июня перемещение техники "Ахмат-Запад" в Белгородчине уже засекли местные жители. Так что у россиян еще будет время "насладиться".

Вдогонку за Залужным

Путин прекрасно понимает, что "защита" кадыровцами Белгородской области в действительности фикция. И на встрече в Кремле с российскими "военкорами" (на самом деле военными пропагандистами спецслужб РФ) он сделал несколько заявлений, в том числе и о ситуации в приграничье.

Российский диктатор всегда считал унизительным повторять за кем-либо те или иные идеи, но теперь вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным он озаботился созданием так называемой санитарной зоны (если территорию РФ продолжат атаковать беспилотники). Главное отличие – по чьей территории она будет проходить. Путин, конечно же, ведет речь об Украине.

"Мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, – я говорю об этом очень аккуратно, – чтобы создать на территории Украины такую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать наши территории. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть, как будет ситуация развиваться", – сказал президент РФ.

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, "поставленная задача наталкивается на ключевое противоречие – критическую нехватку ресурса для ее реализации и создания устойчивой системы". А такого ресурса у России сейчас точно нет.

"Так что идея "санитарной полосы" выглядит, мягко говоря, слишком абстрактной, чтобы даже пытаться воплощать ее в жизнь", – добавил Несмиян.

Реальна ли угроза

Тем временем Telegram-каналы оккупантов, в том числе российских "военкоров", тесно связанных с Главным управлением Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), начали новую кампанию оправдания военных преступлений российской армии. Правда, есть нюанс. Они в контексте заявлений Путина "уточнили повестку" и назвали одной из ближайших главных целей "демилитаризацию Харькова".

По их мнению, без взятия этого украинского города, который они почему-то упорно называют русским, "невозможно достичь всех поставленных перед СВО задач".

"Именно на Харьков сейчас опирается та группировка, что наносит удары по Белгородской области, – а значит, ради спокойствия русских людей этот нарыв украинства должен быть вскрыт. Создание санитарной зоны на территории Украины предполагает проведение войсковой операции в районе Харьковской области, и никак иначе", – цинично пишут с подачи кураторов пропагандисты.

В том, что захват Харькова – это влажные мечты оккупантов, сомневаться не приходится, однако беспокоит их "анонс". Дело в том, что российские паблики стали хором делать вбросы, будто бы украинские военные стали размещать в спальных районах Харькова (в частности, на северной Салтовке) на крышах домов и во дворах зенитные установки ВСУ и другую технику. Соответственно, под этим предлогом российские пропагандисты подводят оправдание ударов по украинскому городу.

По мнению собеседников OBOZREVATEL в разведке, пока говорить о возросшей угрозе или же о серьезном усилении обстрелов не приходится. Силы обороны Украины делают максимум для защиты как Харькова, так и других населенных пунктов страны.

"Стоит вспомнить только, как Кремль планировал захватить Киев "за три дня", а теперь не знает, как удержать Белгород. Так что не стоит паниковать. Мы – работаем. Все будет Украина!" – говорят защитники.