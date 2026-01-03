'Никакой атаки на Валдай не было': в Генштабе опровергли обвинения в обстреле резиденции Путина

Украина не причастна к заявленному Москвой якобы удару по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае. Провокационные заявления Кремля являются исключительно фантазией со стороны военно-политического руководства РФ.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов во время пресс-конференции. По его словам, Кремль такими заявлениями пытается сорвать мирные переговоры.

"Все понимают, что это ложь. Это просто повод, для того, чтобы сорвать мирные переговоры. Никакой атаки на Валдай не было", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники якобы атаковали резиденцию Путина и пригрозил ответом. По его словам, в сторону резиденции якобы летел 91 украинский беспилотник.

В российском минобороны заявляли, что их все сбили, однако никаких доказательств российская сторона не предоставила.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления РФ "очередной ложью" и связал их с успешными переговорами Украины с США. Он подчеркнул, что подобные заявления могут предшествовать ударам по столице и государственным зданиям, напомнив об ударе оккупантов в сентябре по зданию Кабинета министров.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер выразил сомнения в правдивости заявлений России о якобы атаке Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Дипломат убежден, что такие действия со стороны Киева были бы не логичными. Также в ЦРУ подтвердили, что Украина не атаковала резиденцию главы Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГРУ РФ Игорь Костюков передал "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона" который был сбит "во время отражения атаки", при этом, расшифровку памяти навигационных контроллеров данных этого беспилотника проводили спецслужбы РФ, что говорит о фальсификации "материалов".

