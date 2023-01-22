"Никто не сдавался": боец ВСУ рассказал о сопротивлении врагу во время оккупации Херсонщины

После оккупации Херсона российскими войсками в области развернулось мощное подпольное движение сопротивления. Никто не хотел сдаваться. Военные, территориальная оборона и волонтеры всячески способствовали освобождению Херсона и других городов.

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Об этом воин Вооруженных сил Украины Данило с позывным "Сыч" рассказал в интервью изданию "Громадське". Полномасштабную войну он встретил в статусе солдата срочной службы в 10 километрах от Крыма.

После недели жизни в лесах Херсонщины, 1 марта Данило вместе с собратьями добрался до Херсона, а уже на следующее утро проснулся в оккупации.

"Я пробыл в оккупации полтора месяца. Помогал волонтерам и параллельно занимался разведкой по городу, собирал данные и сообщал нашим спецслужбам. Через товарища передавал информацию на Николаев для артобстрелов россиян. Сообщал данные тех позиций, которые располагались в промзонах, чтобы подальше от домов гражданских", – рассказал Данило.

В общей сложности, по его наводкам было совершено ориентировочно 15 обстрелов, в результате которых более 150 россиян погибли.

"Волонтеры помогали нашим военным. Меня очень радовало, что никто не сдавался, все были за Украину", – отмечает украинский военный.

По его словам, именно благодаря волонтерам и подпольному движению сопротивления ему с сослуживцами удалось выбраться из оккупации на подконтрольную Киеву территорию.

"Мы были последней группой, которая выезжала из Херсона. Это было сложно сделать, ведь во время обстрелов в Олешках я потерял свои документы. Все, что имел – телефон и военную форму. … Волонтеры помогли нашему выезду. Мы помогали эвакуироваться гражданским – и так выехали сами. Тогда фильтрация еще не была у них налажена, поэтому меня не слишком тщательно проверяли – смотрели, имею ли татуировки, просили раздеться, но пропустили. Им не удалось выяснить, что я – украинский военный", – рассказал боец Данило из позывным "сыч".

Он отметил, что перед своей эвакуацией из Херсона его группа помогла выбраться сослуживцам из оккупированных Олешек по другую сторону Днепра.

"Со мной был командир, поэтому он не мог уехать раньше, чем ребята, которые остались на том берегу возле Олешек. Прежде всего, следовало помочь им выбраться", – объяснил военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 ноября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия отводит войска с правого берега Херсонщины. Под видом "заботы о жизни военнослужащих" захватчики скрылись от наступления ВСУ на левый берег, объявив о намерении строить линию обороны по Днепру. 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон.

После освобождения Херсона местные жители рассказали об издевательствах со стороны оккупантов. По их свидетельствам, местных мужчин российские военные избивали и пытали током, а женщин насиловали.

В частности, в местном следственном изоляторе нашли помещение, в котором во время оккупации города содержали и пытали людей. На полу среди всеобщего беспорядка валялась бумажка с гимном России, а на стене красовалась надпись – "Слава Путину".

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