Новая атака дронов: украинские защитники уничтожили 20 ''шахедов'' врага

В течение суток 10 февраля страна-агрессор Россия совершила несколько серий атак по регионам Украины: ночью она запускала дроны, утром ракеты, а к вечеру – снова ударные беспилотники. Во время вечерней атаки украинские защитники за пять часов уничтожили два десятка "шахедов".

Видео дня

Речь идет о дронах-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 ("Герань-2" и "Герань-1" соответственно). Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ.

"В вечернее время 10 февраля 2023 года российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски баражирующих боеприпасов враг совершал с восточного побережья Азовского моря.

Всего за период с 18:00 по 23:55 пятницы силами и средствами Воздушных сил ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, было уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним: во время массированного ракетного удара РФ по Украине 10 февраля Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины 106 ракет. Враг применил 32 зенитные управляемые ракеты С-300 и 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, российские террористы в тот день нанесли 59 авиаударов, половину из которых с использованием БПЛА.

Под вечер оккупанты повторно атаковали украинские города. Они запустили дроны Shahed-136 на юге, востоке и в центре страны – почти все они были уничтожены. При этом один дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего за сутки 10 февраля защитники сбили 61 крылатую ракету и 27 беспилотников, которыми Россия атаковала города Украины. С начала войны ВСУ обезвредили 1997 российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!