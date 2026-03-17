Военные операции. Новая победа Украины во время учений НАТО. Украинцы руководили силами "врага": морские дроны "потопили" фрегат НАТО. Силы Альянса даже не поняли, откуда были удары.

Далее текст на языке оригинала.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відбулися багатонаціональні військово-морські навчання REPMUS/Dynamic Messenger 2025.

Команда українців виявила вразливість ВМС НАТО та "потопила" щонайменше один фрегат за допомогою морського дрону Magura V7.

Українці привезли кілька версій Магури. Зокрема, один дрон перевозив розвідобладнання та вибуховий заряд, інший – кулемет. Інші країни-учасниці також розгорнули безпілотні катери.

Згідно з правилами навчань, для перемоги було достатньо першим націлитися. Потім це документувалося на відео. Також були задіяні літаки та більші військові кораблі.

Під час імітаційної атаки на конвой українці зробили стільки "влучань" у фрегат, що той би потонув у справжньому бою.

Джерело каже: "Проблема була не в тому, що вони не змогли нас зупинити. Проблема в тому, що вони нас навіть не побачили".

Вперше в історії Альянсу український флот керував діями ймовірного ворога.

"Історична віха, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО", – кажуть автори тексту.