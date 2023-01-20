Новая военная помощь позволит Украине начать наступление, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал новые поставки оружия Украине, анонсированные на встрече в Рамштайне. Он также дал понять, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможном снабжении немецких танков Leopard 2.

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Тот факт, что сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков теперь предоставляются Украине, будет иметь огромное значение для нее, сказал Столтенберг журналистам, сообщил Spiegel.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что новая военная помощь не только позволит украинцам обороняться, но и даст возможность начать собственные наступательные операции, чтобы вернуть оккупированные Россией территории.

На вопрос, наносит ли Германия вред европейскому единству из-за того, что до сих пор не соглашается предоставить Киеву танки Leopard 2, Столтенберг подчеркнул, что консультации будут продолжаться. Он отметил, что с начала войны вид поддержки постоянно менялся.

Столтенберг также подчеркнул, что Германия является одним из союзников, наиболее поддерживающих Украину.

"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа "Мардер" – Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих сферах", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии проходит восьмая встреча в формате "Рамштайн". Глава Пентагона призвал союзников быть более решительными в помощи Украине.

За день до встречи "Рамштайн-8" в четверг, 19 января, более 10 стран объявили о новой военной помощи Украине.

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