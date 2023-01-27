В оккупированном Мариуполе в помещении импровизированного морга открыли продуктовый магазин. Фото

В оккупированном Мариуполе Донецкой области открыли продуктовый магазин в помещении, которое раньше было почтой, а после начала полномасштабного российского вторжения некоторое время служило импровизированным моргом. Бизнесом на крови занялась местная предательница-продавщица по имени Светлана, которая пошла на сотрудничество с врагом.

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Об этом сообщил в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На фотографиях, сделанных во временно захваченном городе, видно, что новоиспеченная бизнесменша сделала косметический ремонт здания, фасад перекрасила в розовый и желтый, а на окна нацепила решетки. Магазин коллаборантка назвала "Дюшес", повесив там вывески на русском языке.

Андрющенко назвал снимки помещения до и после, визуальной историей, которая болит. Поступок местной жительницы, как отметил он, это верх цинизма.

Светлана, по его информации, до 24 февраля 2022 года работала обычным продавцом в магазине стройматериалов "Каскад". После оккупации Мариуполя ситуация кардинально поменялась.

"Оказалось, что у этой мраzоты брат воюет за "ДНР" и уже давно. Пользуясь этим, Светлана подружилась с оккупантами и начала мародерство в промышленных масштабах. Бытовая техника, одежда, "элитный" алкоголь – все "в дом", – рассказал Андрющенко.

Некоторое время она использовала помещение магазина "Триумф" в Приморском районе, однако после вмешательства настоящих хозяев была вынуждена искать для своего бизнеса новое место. И нашла – в здании, куда сносили трупы, в жилом массиве Черемушки Приморского района города.

"Теперь в морге будет торговать украденным имуществом, в том числе у убитых мариупольцев", – возмутился советник мэра.

Он обратил внимание на фото, сделанные на почте сразу после вывоза тел. Андрющенко не понимает, как можно было организовать торговлю в таком месте. "Наверное, моральный компас отсутствует полностью", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты в разрушенном ими Мариуполе снесли уже более 50 поврежденных обстрелами многоэтажек. Они планируют демонтировать еще около 1000 многоквартирных домов.

– В сети недавно появились знаковое фото из Мариуполя. Автор снимка показал, что осталось от когда-то многоэтажного дома, уничтоженного страной-агрессором.

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