В любой войне побеждают технологии. Это аксиома, проверенная тысячелетиями и цивилизациями. Сейчас технология, способная изменить ход войны, а то и истории – беспилотники. Еще два года назад вы бы не увидели, что на войнах так широко используют дроны, тем более в таком широком спектре задач. Но российско-украинская война показала – это оружие будущего и один из ключевых факторов преимущества на поле боя.

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Основная масса ударных БПЛА, которые используют наши военные, – максимально простые квадрокоптеры. Они сделаны на базе спортивных моделей, на которые устанавливают боеприпас. Но постепенные инженерные метаморфозы превращают эти базовые дроны в более технологичные модели. И здесь мы подходим к следующей задаче. Быстрая эволюция дронов требует не менее быстрого усовершенствования навыков пилотов. И это должны делать разработчики.

Простая "база" – более сложный функционал

Основная цель всех производителей дронов – создать максимально результативный аппарат. Наша команда постоянно ищет новые технологические решения для улучшения характеристик беспилотников.

Сейчас мы определили для себя следующие приоритетные критерии:

защищенность связи управления и связи обмена данными (видео) от влияния средств радиоэлектронной борьбы и других вмешательств в их работу со стороны противника

дальность работы

время в полете

скорость

способность нести на борту определенный вес полезной нагрузки

качество и возможности оптических модулей, в том числе ночного назначения. Захват цели, трекинг и многое другое.

Методов усовершенствовать беспилотники немало. Но и само количество этих параметров, и уровень требований к БПЛА постоянно возрастают.

Так что мы выбрали для себя путь непростых, но эффективных решений. Модели наших квадрокоптеров и самолетов защищены. Конфигурации постоянно меняются к лучшему.

Наш ориентир – добиться наилучшего результата из возможных. В первую очередь мы отталкиваемся от боевых задач, которые будет выполнять дрон. Для этого поддерживаем постоянную связь с военными, и именно защитники становятся финальными "цензорами" качества наших моделей. Но до передачи на фронт производим серийные тестирования всех разработок на тыловых полигонах. Так мы убеждаемся, что изменения действительно пошли коптеру на пользу и он ведет себя в полете так, как мы планировали.

Более сложный функционал – новые навыки пилотирования

Наши беспилотные комплексы постоянно становятся более эффективными и удобными в управлении. Но для того, чтобы заниматься их пилотированием, необходимо иметь определенные знания и информацию.

Работать с двумя специальными программами.

Подключать гаджеты, которых нет у большинства моделей беспилотников других разработчиков.

Уметь работать с определенным весом полезной нагрузки БПЛА. К примеру, пилот привык работать с FPV-камикадзе, грузоподъемность которого 1-1,5 кг, который не имеет ни наземной станции управления, ни ПО для управления. Ему практически невозможно будет самостоятельно перейти к работе со сложным бомбером. Подключение, управление, нанесение удара боекомплектом, вес которого, например, 3 кг.

Описание:

Учим укрощать высокотехнологичные дроны

Успех боевой миссии напрямую зависит от того, как пилот "понимает" свое новое оружие. Поэтому, передавая дроны, производители должны предоставить оператору/экипажу БпЛА все необходимые знания и информацию. Научить работе с программами и устройствами. Научить методам работы самого БПЛА.

Сейчас, когда мы передаем изготовленные нами беспилотники военным, обучение пилотов подразделения – наше обязательное требование. Этим мы сегодня и занимаемся, например, с пилотами 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Учеба требует некоторого времени. Но сочетание уже имеющегося боевого опыта пилотов с новыми знаниями и отточенными на практике навыками – это взрывная смесь. В прямом смысле. Профессиональный оператор и высокотехнологичный дрон – смертельное оружие, стирающее вражеские позиции и технику с нашей земли. Это залог нашего успеха и одна из многочисленных, больших и маленьких, составляющих нашей Победы в войне.