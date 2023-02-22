Новый Комсомол и резерв для войны: как Россия использует тысячи украинских детей

В 2023 году Россия с новой силой взялась за украинских детей, - оккупанты пытаются превратить их в россиян, решив таким образом собственные демографические проблемы и подготовив резерв для будущих войн.

Видео дня

Подробно об этом рассказывается в статье Центра стратегических коммуникаций, созданного при Министерстве культуры и информационной политики Украины "Как Кремль планирует превратить украинских детей в рашистов – планы к 2030 году".

Как известно, уже, по меньшей мере, 6 тысяч украинских детей и подростков вывезли на территорию РФ. Исследователи нашли уже 43 заведения, где их содержат, перевоспитывают, местами даже проводят военную обучение, и всячески противодействуют возвращению детей к родителям в Украину.

Однако работа ведется и на оккупированных территориях Украины. Детей массово пытаются привлечь в "Юнармию", - молодежную организацию, курируемую Министерством обороны России, и нарушающую Женевскую конвенцию, согласно которой запрещено вербовать в армию гражданское население оккупированных территорий.

Кроме того, все творческие кружки как на территории РФ, так и на оккупированных территориях Украины, обязали войти в систему "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи - "Движение первых", особенностью которой является то, что к работе в творческих кружках Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что "Движение первых" похоже на Комсомол и имеет признаки тоталитарного культа. Младших украинцев также не забыли и призывают вступать в "Орлята", - если сравнивать с СССР , это современный аналог октябрят.

Также россияне уже ввели еженедельные занятия под названием "Разговор о важном", на которых российские военные, боевики так называемых "ДНР"-"ЛНР", российские депутаты приезжают пообщаться с детьми и "накормить" их порцией пропаганды, продвинуть пророссийские месседжи..

Местами уже зафиксирована прямая агитация к вступлению в русскую армию. В частности, в некоторых районах Херсонщины на занятиях по допризывной подготовке ученикам старших классов уже рассказывали о вступлении на военную службу в российскую армию и анонсировали создание кадетских классов в школах, где юноши от 15 лет должны "углубленно изучать военное дело". Подобная работа со старшеклассниками является не что иное как создание Россией мобилизационного резерва.

Массовая милитаризация детей через "Юнармию" и школу, ложь и манипуляции, объединение всех детских кружков в одну тоталитарную организацию нового Комсомола - все это наглядно показывает, что российский фашизм - не пропагандистское клише, а реальная угроза, с которой столкнулись Украина и мир.