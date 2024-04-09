'Нужна контрнарративная работа': руководитель ЦПД рассказал, что делать с российской пропагандой в США. Видео

Государство-агрессор Россия уже давно распространила свою российскую пропаганду в Соединенных Штатах Америки. Для того чтобы противостоять российским информационным кампаниям и защитить украинские интересы необходимо проводить контрнарративную работу в инфпространстве западных стран, чтобы развенчивать фейки роспропагандистов.

Такое мнение в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Один из главных фейковых месседжей, распространяемых россиянами, касается якобы хищения и продажи оружия, которое Украина получает от западных партнеров.

Эту кампанию Москва начала еще весной 2022 года, когда Украина получила первые РСЗО HIMARS.

Коваленко напомнил, что американские чиновники тщательно отслеживают обращение вооружения, которое Вашингтон передает Украине, и постоянно находятся в контакте с представителями украинского министерства обороны по этому вопросу. Однако россияне все равно активно распространяют эти фейки через соцсети, в частности, в Х (ранее Twitter).

"Россияне активно распространяют непосредственно этот месседж через созданные медиаплатформы в Х, через определенных блоггеров и спикеров, создавая общественный запрос на эти месседжи. Когда общественный запрос видят некоторые американские политики, в частности из Республиканской партии, они берут и вооружаются ими для того, чтобы получить расположение слоев населения, которые эти месседжи воспринимают. Здесь работают обычные "законы" распространения пропаганды и, скажем так, информационного заражения", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что если месседж работает, то каждый политик будет пытаться взять его на "вооружение", поэтому здесь необходима сильная контрнарративная работа.

"Здесь нужна контрнарративная работа, в частности по западному инфополю, по американскому инфопространству, для защиты именно украинских интересов. Для того чтобы объяснять, почему это ложь", – подчеркнул руководитель ЦПДИ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что российская пропаганда проникла в Соединенные Штаты Америки и "инфицировала" Конгресс. Именно с этим, по мнению республиканца, связана длительная задержка с одобрением законопроекта, включающего помощь для Украины.

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