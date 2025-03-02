'Нужно избегать прекращения боевых действий без поддержки': Стармер напомнил о коварстве России

Боевые действия в Украине пока нельзя прекращать без какой-либо поддержки. Потому что Российская Федерация очень коварная страна, легко нарушающая все договоренности.

Видео дня

Об этом премьер-министр Кир Стармер напомнил во время пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне. Он также добавил, что доказательства непредсказуемости страны-агрессора уже все видели неоднократно.

"Мы видели в прошлом. Это прекращение боевых действий без какой-либо поддержки, и это было легко нарушено Россией. Я считаю, что в этот раз нам нужно избегать именно этой ситуации, поэтому мы идем по этому пути", – подчеркнул Стармер.

Ранее подобное заявление сделал канцлер Олаф Шольц, отметив, что страна-агрессор легко нарушает соглашение. Политик решительно отверг российские требования по созданию правительства, лояльного к Москве, и демилитаризации Украины. В то же время подчеркнул, что Украина является европейским государством, избравшим демократический путь развития, и это не может быть изменено. Украина имеет право на независимость и суверенитет, а международная поддержка остается критически важной для ее будущего.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Британский премьер-министр Кир Стармер рассказал о ряде важных шагов по поддержке Украины, о которых договорились лидеры стран Европы. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!