'Нужно попытаться сбежать отсюда': россияне обсуждают варианты дезертирства из оккупированной Горловки. Перехват

На временно оккупированных территориях Донбасса РФ продолжается мобилизация. Однако желающих идти на войну против Украины и погибать там осталось немного. Напротив, мужчины массово убегают.

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Об этом свидетельствует очередной перехват, который показал Главное управление разведки Минобороны. В ГУР подчеркнули, что "за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

В перехвате находящийся в Горловке военнослужащий подразделения 3 омсбр и его собеседник обсуждают пути дезертирства.

"У нас вчера с полигона съе*алось 30 человек. И с оружием, прикинь. Здесь у нас всех сейчас, бл*дь, подряд шманают, здесь еб*ть. Здесь полностью на всех облава идет, еб*ть", – говорит военный РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, в армии РФ сохраняются тенденции низкого уровня мотивации и, как следствие, нежелание воевать. Именно поэтому продолжается массовое освобождение из рядов ВС России, о чем свидетельствуют перехваты ГУР. В последних оккупанты как раз демонстрируют эти явления.

Тем временем Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири, в частности в Бурятии, где организовали даже штаб по противодействию угрозам сепаратизма и национализма. Однако другие убеждены, что наиболее "взрывоопасным" в настоящее время является регион Северного Кавказа.

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