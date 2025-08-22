Понятно, что "Фламинго" – это не ШШ, не "Скальп" – там очевидно нет процессора с типами целей, цифровых карт, горок перед атакой и нескольких видов голов наведения.

Там одна цель – тонну боевой части в 15-20 метровый круг всадить. Чтобы волна затекла в цех и порвала там всё, а поражающие элементы головы нафаршировали станки, прессы, краны внутри.

Аккурат такой "Фламинго" бить по узким местам, химии, электронике, разным бобинам с оптоволокном в двух экземплярах импорт замещенным и предприятиям, которые антенные решетки делают и долго там наращивали этот одиночный цех.

Например, в тот завод в Коломне (не только там), что локализует движки для корветов – чтобы рыдали инженеры и водку пили, потому, что 15 лет они пытаются вырыгать серию и никак. И уже никак опять.

То, что дорого, зависит от обхода санкций и плохо масштабируется.

А все ракеты не собьют. Россия большая, а на передачах в ВС РФ по прежнему неполная загрузка пилонов у всех ЗРК – дефицит тоже, истощение.

Где-то протиснутся гигантской этой нашей дурой через ПВО, где-то РЛС будет на ремонте, а партнеры нам шепнут, что излучение в какие часы минус, где-то-то насытим ловушками сектор, а где-то просто в обход секторального ПВО, благо радиус позволяет.

А показывают картинку не только нам, кто где наши ракеты, где "шахеды"?

Показывают в основном им – и что атаки цели не достигают, и что мы в состоянии делать пусть уровня Ирана предсерийные партии и готовим серийные.

А они раз и могут долеть в "Ростеховский" цех в Питере.

Есть ли угроза безопасности публикацией?

Откуда мы знаем, что это в принципе в Украине?

Или может это сборочный цех отверточный, а это немецкий гений передает движки или электронику?

А может мы берем с учебных реактивных самолетов двигло та и с помощью молотка и такой-то матери лепим в Украине, размазывая цеха такие по стране?

Война это путь обмана.

Поэтому срач, что могут спалить по публикации цех, не нужен. 120%.

Может не сделаем 7 в сутки – вон с баллистикой сколько мумукаемся. Может сделаем – вон делаем "Богдан" больше чем Франция. Не знаю.

Но и пару тонн в сутки точно в одну установку очистки НПЗ или в цех, где делают термобары – это уже лучше. Курочка по зернышку.

Это мы им говорим этими кадрами – договаривайтесь, ибо дефицит топлива будет не только на Дальнем Востоке. И не пресечь эти пуски никакими прорывами к Доброполью.