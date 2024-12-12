На днях уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона передала Украине тела военнопленных, якобы погибших во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января.

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Своєю чергою Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76. Утім ці останки потребують додаткової ідентифікації, яка наразі ведеться. Наразі експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям.

Нагадаю, 24 січня поточного року у Корочанському районі Бєлгородської області Росії розбився військовий літак Іл-76.

Варто проаналізувати хронологію подій, щоби зрозуміти мету і характер провокації спецслужб країни-окупанта.

24 січня о 12.33 російський "Интерфакс", з посиланням на Міноборони Росії, повідомив про "аварію в Бєлгородській області військово-транспортного літака Іл-76" з 65 полоненими українськими військовими та дев'ятьма росіянами. "24 січня близько 11:00 мск при виконанні планового польоту зазнав аварії літак Іл-76 у Бєлгородській області. На борту знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих", — заявили в Міноборони РФ", — повідомляє "Интерфакс".

Звертаю увагу, що у повідомленні "Интерфакс", станом на 12.33, не йдеться про збиття літака Іл-76. Російські ЗМІ, з посиланням на міноборони, повідомляють, що ІЛ-76 "зазнав аварії".

До речі, першими про начебто перебування на борту Іл-76 українських військовополонених повідомив російський Телеграм-канал Fighterbomber. Інформація була оприлюднена о 12:08. Утім буквально за три хвилини — о 12:11 — допис був видалений.

Істерика у російських ЗМІ щодо збиття літака Іл-76 починається о 13.08, після заяви голови комітету держдуми росії з оброни Андрія Картаполова.

Останній на засіданні держдуми рф заявляє про те, що літак нібито перевозив 65 українських військовополонених і що його нібито збили трьома ракетами ЗРК Patriot чи ЗРК IRIS-T. Він також повідомив, що військовополонених нібито перевозили два борти: інший Іл-76 з 80-ма українськими бранцями на борту нібито встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера у Бєлгородській області.

Проаналізуємо ці заяви російського депутата.

Приблизно об 11:00 з’являється інформація про падіння російського літака Іл-76 в Бєлгородській області. Але є декілька нюансів.

Перше: після 10:00 у Бєлгородській області було оголошено ракетну небезпеку і відповідно закрито повітряний простір. Про те, що у Бєлгородській області за деякий час до катастрофи було оголошено ракетну небезпеку інформує і Телеграм-канал Mash. "За деякий час до НП у регіоні було оголошено ракетну небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Це стала практика російської сторони, коли під час можливої ракетної атаки чи атаки БПЛА російська сторона оголошує план "Ковер" і оголошує про закриття повітряного простору. Йдеться про унеможливлення ураження повітряних суден. І тут виникає питання: якщо оголошено було повітряну тривогу і відповідно ракетну небезпеку, і повітряний простір закритий, яким чином два російських Іл-76 опинилися в небі над Бєлгородською областю у момент ракетної небезпеки, у момент, коли працюють російські системи ППО?

Звертаю увагу, працювали саме російські системи ППО. Зауважу, удари українською стороною завдавалися одночасно по декількох областях російської федерації: Бєлгородській, Орловській та інших.

Причому після 10-й години російська сторона заявляла про те, що системами ППО начебто знищено декілька БПЛА. Зокрема, російські пабліки повідомляли про збиття БПЛА літакового типу в районі н.п. Ближнє у Бєлгородському районі Бєлгородської області російської федерації.

Таким чином, йдеться про свідомий характер російської провокації, а саме: Іл-76 підставляли під удар саме російської ППО навмисно. Наражаючи при цьому на смертельну небезпеку не тільки можливих українських військовополонених, а й російських військовослужбовців — 6 членів екіпажу літака і троє осіб супроводу.

До речі, виключати, що російський ЗРК випустив ракету в автоматичному режимі, не можна. Йдеться про те, що російський ЗРК міг зафіксувати український безпілотник (БПЛА), але тут на шляху виник Іл-76 і ракети переключилися на іншу, більшу за розміром ціль.

Менше з тим, йдемо далі і продовжуємо аналізувати заяви депутата держдуми рф Картаполова.

У своїх заявах він звинувачує в збитті літака українську систему протиповітряної оборони IRIS-T або Patriot, та вказує на три вибухи.

Своєю чергою міноборони рф та слідчий комітет заявили, що Іл-76 нібито збили ЗСУ із ЗРК з району населеного пункту Липці Харківської області. Точка пуску ракети, яка вразила літак Іл-76 у Бєлгородській області, знаходилась у селі Липці Харківської області. Про це 26 січня повідомив слідчий комітет росії.

Однак відстань від точки збиття до начебто точки запуску ракети (селище Липці Харківської області) більше 100 кілометрів. Але справа в тому, що ЗРК IRIS-T — комплекс середнього радіуса дії. Дальність ураження цілі — до 40 км, а висота ураження — до 20 км. Ракети комплексу розвивають швидкість до 3 тис. км/год. Час реакції на ціль — 15 сек.

Знов не сходиться.

Відзначу, що ракетний комплекс Patriot може протидіяти ворожій авіації та збивати ракетоносії на відстані до 150 км. Але головний плюс ЗРК — комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати ВІСІМ із них. А ще випускати та наводити на кожну з цих ВОСЬМИ цілей до трьох ракет.

Звертаю увагу, що Картаполов повідомляв, що військовополонених нібито перевозили ДВА борти. Інший Іл-76 з 80-ма українськими бранцями на борту нібито встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера у Бєлгородській області.

Зважаючи на заяву росіян про два борти, які летіли в Бєлгород, після удару Patriot другий російський літак не зміг би уникнути ураження. Бо цей ЗРК має можливість не лише безперервно супроводжувати ВІСІМ цілей. Але, головне, випускати та наводити на кожну з цих ВОСЬМИ цілей до трьох ракет. Однак про нього росіяни фактично "забули", заявляючи винятково про один "збитий ЗСУ" літак.

Хотів би нагадати, що над Брянською областю підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot ЗСУ 13 травня 2023 року протягом пʼяти хвилин знищили ПʼЯТЬ російських літаків.

Таким чином, звинувачення росії в збитті літака українською стороною є абсолютно безпідставними.

Коментуючи ці події керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що позиція росії зрозуміла – в усьому звинувачувати Україну. При тому, що, за словами Буданова, є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Це, перш за все, те, що вони не показали поля, усіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація незрозуміла до кінця.

"Якщо це сталося як стверджує рф, то чому росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці". Але нема трупів, нічого нема", – зауважив очільник ГУР МОУ.

Крім того, за інформацією ГУР МОУ, на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл.

Варто зауважити, що Україна неодноразово зверталася до російської сторони із запитом щодо повернення тіл начебто загиблих у авіатрощі. Утім, росіяни весь цей час лише декларували у заявах своїх високопосадовців начебто бажання повернути тіла українських бранців. Утім, кожного разу російська сторона скасовувала заплановані процедури репатріації.

Більше того, росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидала вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.

На сьогодні українське слідство має дати чітку відповідь, чи є серед переданих тіл українські бранці з російського списку та визначити чи справді причиною їх загибелі є катастрофа військово-транспортного літака Іл-76.

Звертаю увагу, що це не перша спроба рф використовувати тему військовополонених у провокативних цілях. Але Україна продовжить роботу для повернення своїх захисників та захисниць, а також цивільних із російського полону.

Вся інформація, яка буде з'являтися в процесі слідства, буде оприлюднюватися Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вже заявили, що відстежують ситуацію та знаходяться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями.

Нагадаю, 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.