Обещанная Германией система ПВО Patriot уже в Украине – правительство ФРГ

Систему противовоздушной обороны – зенитный ракетный комплекс Patriot, который Германия ранее пообещала Украине в качестве военной помощи в борьбе с РФ, уже доставили в нашу страну. Это произошло в течение последней недели.

Видео дня

Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ, опубликовав соответствующий отчет ведомства. Количество ЗРК не раскрывается, но отмечается, что ПВО поставили в Украину с ракетами.

Кроме Patriot, в течение последней недели Германия также передала нашей стране 76 грузовиков Zetros и 124 машины пограничной охраны.

"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор смертоносной и нелетальной военной помощи Германии Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, а также поставки немецкой промышленности, финансируемые из средств федерального правительства для так называемого наращивания потенциала безопасности", – сказано в сообщении.

В ФРГ представили финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности на 2023 год. Она составляет 2,2 миллиарда евро. В отчете подчеркивается, что средства будут направлены в первую очередь на поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федеральное правительство Германии наконец одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР в Украину. Варшава настойчиво призывала Берлин снабдить ВСУ этой крайне необходимой техникой в преддверии контрнаступления.