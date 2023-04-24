Обеспечивал оккупантов интернет-связью: на Херсонщине сообщили о подозрении коллаборанту, ему грозит 12 лет с конфискацией

В Херсонской области сообщили о подозрении коллаборанту, который помогал вражеской армии после начала оккупации региона. Он обеспечивал оккупантов интернет-связью и возглавил подконтрольную им телекомпанию.

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Предателю грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ рассказали о заочном сообщении о подозрении в пособничестве врагу в Херсонской области одному из местных коллаборантов. По данным следствия, предатель перешел на сторону врага и возглавил подконтрольную российским оккупантам телерадиокомпанию "Рубинтелеком".

"Мужчина обеспечивал подключение к Интернету зданий и помещений оккупационных властей и военных объектов государства-агрессора на временно оккупированных территориях Херсонщины. Кроме того, подозреваемый настраивал компьютерную технику оккупантов и проводил подбор кадров в телерадиокомпанию", - отметили в ОГПУ.

По данным местного издания "Новая Каховка City", речь идет о жителе города Александре Ларченко: на сайте ОГПУ опубликовано несколько вызовов этого муртада оккупантов на допросы.

Александр Ларченко, пишет издание, имеет прозвище "Чип", в свое время он служил в Афганистане, работал начальником компьютерной безопасности на заводе "Чумак". Позже стал частным предпринимателем. После начала полномасштабной российской агрессии перешел на сторону врага, на "отжатых" мощностях компании оккупанты запустили свои сервисы.

Компанию, возглавленную предателем, во время оккупации Херсонщины переоформили в Крыму.

На основе материалов, собранных следователями СБУ, под процессуальным руководством Каховской окружной прокуратуры предателю заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 12 лет, с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни.

Близкий соратник Рамзана Кадырова Магомед Даудов формировал штурмовые отряды окупантов. Именно при его непосредственном участии были созданы 78-й специальный мотострелковый полк Северный Ахмат, а также батальоны Южный Ахмат, Западный Ахмат и Восточный Ахмат.

Также преступник засветился на оккупированной части Донбасса, в частности, в Лисичанске, Попасной и Мариуполе. Там он встретился с руководителями вновь отрядов и призвал к агрессивным боевым действиям против украинских защитников.