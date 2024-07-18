Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который наводил вражеские корректируемые авиабомбы (КАБ) на позиции украинских защитников в Донецкой области. Фигурантом оказался 49-летний местный житель с прокремлевскими взглядами. За преступление против Сил обороны ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 18 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, мужчина передавал геолокации артиллерии Вооруженных сил Украины, которая держит под огневым контролем штурмовые группы войск РФ на восточном фронте.

Также фигурант пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения защитников Украины в районе Константиновки.

Полученные данные корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в Telegram.

СБУ задержала информатора оккупантов в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост Сил обороны.

49-летний местный житель, поклонник "русского мира", для сбора разведданных обходил местность и фиксировал локации потенциальных целей.

Во время обысков у мужчины был обнаружен телефон с доказательствами предступлений.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).

Фигурант взят под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в СБУ рассказали, что контрразведка спецслужбы задержала российскую информатора, которая "сливала" локации блокпостов вблизи Харькова. Предательницей оказалась 36-летняя лаборантка поликлиники, которой теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

А на Волыни 12 лет получил агент ФСБ, корректировавший удары в начале масштабного вторжения. По переданным им координатам оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому Луцка.

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