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Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Анна Паскевич
Расследования
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Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который наводил вражеские корректируемые авиабомбы (КАБ) на позиции украинских защитников в Донецкой области. Фигурантом оказался 49-летний местный житель с прокремлевскими взглядами. За преступление против Сил обороны ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 18 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, мужчина передавал геолокации артиллерии Вооруженных сил Украины, которая держит под огневым контролем штурмовые группы войск РФ на восточном фронте.

Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Также фигурант пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения защитников Украины в районе Константиновки.

Полученные данные корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в Telegram.

Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

СБУ задержала информатора оккупантов в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост Сил обороны.

49-летний местный житель, поклонник "русского мира", для сбора разведданных обходил местность и фиксировал локации потенциальных целей.

Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Во время обысков у мужчины был обнаружен телефон с доказательствами предступлений.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).

Фигурант взят под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Обходил местность: СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны на Донетчине. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в СБУ рассказали, что контрразведка спецслужбы задержала российскую информатора, которая "сливала" локации блокпостов вблизи Харькова. Предательницей оказалась 36-летняя лаборантка поликлиники, которой теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

А на Волыни 12 лет получил агент ФСБ, корректировавший удары в начале масштабного вторжения. По переданным им координатам оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому Луцка.

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