Обладают бронекапсулой с 360-градусной защитой: украинские саперы получили десятки бронемашин Roshel Senator MRAP

Украинские саперы получили на вооружение бронемашин Roshel Senator MRAP. Техника была передана в рамках сотрудничества с Коалицией разминирования.

Всего в подразделения гуманитарного разминирования было поставлено 20 единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новая помощь для саперов

В оборонном ведомстве отметили, что большим преимуществом стало наличие машин у производителя, что позволило выполнить контракт и поставить машины в очень короткие сроки.

Глава администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-майор Александр Яковец отметил, что на сегодняшний день угроза дронов в зонах выполнения задач заставляет нас действовать максимально быстро, ведь защита личного состава – это вопрос номер один.

"Вместе с Коалицией по разминированию и производителем мы сделали почти невозможное: всего за три месяца полностью реализовали проект по поставке 20 современных бронемашин Roshel Senator класса MRAP. Новая техника существенно усилит безопасность наших саперов во время гуманитарного разминирования", – заявил генерал-майор.

Что это за бронеавтомобиль

Бронемашины класса MRAP оборудованы противоминной защитой. Они позволят существенно повысить безопасность украинских военнослужащих, выполняя задачи по очистке территории от взрывоопасных предметов.

Senator MRAP – это бронированный автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для защиты экипажа от взрыва на минах и других взрывных устройствах. Бронемашину разработала канадская компания Roshel.

Ключевая особенность – V-образный корпус, отводящий ударную волну и обломки от кабины во время подрыва. Именно такая конструкция значительно повышает шансы экипажа выжить после взрыва мин или самодельного взрывного устройства.

Характеристики Roshel Senator MRAP

Машина обладает высоким клиренсом, усиленной подвеской, полным приводом и мощным дизельным двигателем, что позволяет эффективно работать на бездорожье и в сложных боевых условиях.

Senator MRAP может адаптироваться под разные задачи – от перевозки личного состава до медицинской эвакуации или командно-штабных миссий.

Среди дополнительной оснастки: бронекапсула с 360-градусной защитой; система кругового видеонаблюдения; тепловизионная камера с ночным видением; дистанционно управляемые прожекторы; усиленные дверные механизмы; лебедка и дополнительные отсеки для снаряжения.

Бронемашина оборудована системой защиты от оружия массового поражения, которая может отфильтровывать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

