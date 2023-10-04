Обманывали военных и волонтеров: в Житомирской области разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие автомобили на фронт. Фото

Национальная полиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ. Два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбления и кражи.

Кроме них, в состав группы входило еще 6 человек "по воле". Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Чтобы "заработать", фигуранты размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Но как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали.

Среди пострадавших от действий мошенников – военнослужащие и волонтеры, покупавшие автомобили на нужды ВСУ.

В ходе расследования установлено, что фигуранты обещали авто по ценам ниже рыночных, а также благодаря "легендам" легко входили в доверие к потенциальным покупателям.

В частности, в телефонном разговоре с одним из защитников, который заинтересовался автомобилем в объявлении, злоумышленник рассказал вымышленную историю, что вроде бы его отец тоже воюет, а потому он хочет помочь нашим воинам и готов лично доставить автомобиль к линии фронта.

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При этом просил перечислить всего несколько тысяч гривен на бензин. Впоследствии в дороге автомобиль вроде бы "сломался" - и понадобились средства на его "ремонт". Таким образом, мошенники присваивали от нескольких тысяч гривен до полной стоимости машины.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Амуницию, тепловизоры, генераторы и т. д. украинским военным передали иностранные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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