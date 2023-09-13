'Оборона и безопасность – первый приоритет': Зеленский пообещал заложить в госбюджете больше средств на производство оружия. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что основные направления государственного бюджета в этом году – защита страны и людей. Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года.

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А уже в следующем году значительные бюджетные средства будут направлены на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. Об этом он сказал в своем традиционном обращении к нации, передает пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А также деньги будут выделены на дроны. Причем на покупку того, что нужно за границей, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", – подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что отдельный сектор национальной экономики будет направлен на поддержку ветеранов войны с Россией. Правительство также займется разработкой бюджета на систему здравоохранения – это минимум плюс 24 миллиарда гривень к расходам в этом году.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что поручил главе Кабмина Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

"Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться", – заметил президент.

В течение дня Зеленский провел совещание по интеграции Украины с Евросоюзом и НАТО. Другое совещание, продолжительное совещание – по подготовке переговоров с партнерами, разными: из "Большой семерки", с Глобального Юга.

"Я хочу поблагодарить, как всегда, наших воинов. Сегодня особенно – нашим летчикам. Молодцы, ребята! Все мы вами гордимся", – традиционно подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций, что вызвало массовое возмущение украинцев. За внесение изменений в документ отдали голоса 199 нардепов при минимальном "пороге" в 226 голосов.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о е-декларировании, который оставляет реестры закрытыми. Его решение было продиктовано петициями и публикациями в соцсетях.

Поздней лидер нации указал, что ждет нового голосования Верховной Рады за закон об электронном декларировании. Он требует от депутатов, чтобы решение по этому вопросу было принято уже до конца месяца.

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