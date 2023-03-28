Обстрелы и вражеские угрозы постоянно, однако наши люди сильнее любых страхов, – Зеленский о поездке на Сумщину

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в Сумскую область. Он побывал в Ахтырке, Тростянце, Сумах и на позициях наших пограничников и рассказал, что жители приграничных регионов регулярно страдают от российских обстрелов, однако украинцы сильнее любых страхов.

Видео дня

Несмотря на постоянную угрозу, восстановление на Сумщине продолжается, туда постепенно возвращается бизнес, а люди понемногу отстраивают свою жизнь. Об этом Зеленский сказал во вторник, 28 марта, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца).

"Имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, который своим сопротивлением помог спасти Восточную и Центральную Украину. Поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта. Провел совещание с представителями местной власти и Сумщины, и Черниговщины. Есть вопросы, которые нуждаются в решении. Будут решены", – рассказал он.

Также гарант провел во время поездки совещание с командующими, которые отвечают за защиту Сумщины и Черниговщины от РФ. Также у Зеленского был разговор с главой пограничной службы – во время нее речь шла о защите Сумщины и других наших областей, а также об усилении украинских пограничников, которые вместе со всеми Силами обороны сейчас воюют на передовой.

Глава государства выразил благодарность Сумскому пограничному отряду, с бойцами которого он сегодня пообщался. "Прочные позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", – подчеркнул Зеленский.

Поблагодарил президент и воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают оккупантов на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

"Благодарю вас, парни! Спасибо отдельно минометным расчетам и аэроразведке наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины!" – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский посетил Сумщину и вручил Ахтырке почетное отличие города-героя. Он также наградил военных, отличившихся при обороне Сумщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!