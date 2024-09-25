Обсудили усиление украинской ПВО: Зеленский встретился с Макроном в Нью-Йорке. Фото и видео

В среду, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики говорили о дальнейшем усилении украинской системы ПВО и обучении наших военных.

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Зеленский подробно рассказал Макрону о ситуации на поле боя и потребностях украинских воинов. Об этом сообщили в Офисе президента.

Также гарант объявил, что Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду – он поблагодарил Макрона за это решение. Оно будет реализовано уже в ближайшее время.

"Каждая наша встреча с президентом Эммануэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, которые помогают в защите жизни. Спасибо Франции за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь", – сказал украинский президент.

Зеленский и Макрон также обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече по ядерной безопасности – Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Кроме того, политики уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Глава государства отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили подготовку к проведению второго Саммита мира.

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