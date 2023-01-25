Обухов: в 2023 у Путина еще будет шанс сохранить кресло, капиталы и голову. Интервью

Глава страны-террориста России Владимир Путин может пойти на глобальный "жест доброй воли" – полностью вывести свои оккупационные войска с территории нашей страны, включая Крым. Это может произойти уже в августе 2023 года, но только после того, как Вооруженные Силы Украины освободят ряд ключевых городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк.

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Из всех возможных вариантов только этот позволит диктатору сохранить кресло, капиталы и даже голову, а также даст время для подготовки новой "специальной операции" против Украины, которая "захватила" "российские" территории. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от своих максималистских целей – уничтожить Украину. Мы видим, что Путин не собирается останавливаться, он хочет идти до конца. Мы видим, что и Украина не собирается останавливаться и оставлять под контролем врага свои территории. По вашему мнению, есть ли выход из этой патовой ситуации?

– Я не вижу здесь никакой патовой ситуации. У меня есть свое видение того, как все закончится, причем, закончится в этом году.

В августе, когда у России будут истекать ресурсы – и военные, и материальные, и все прочие, а Украина получит новый пакет военной поддержки от НАТО, от США, не только танки, но и Patriot, и другое вооружение – скорее всего, Путин предложит демилитаризацию пяти регионов Украины, которые они считают своими.

Это произойдет после того, как под контроль Украины вернется Бердянск, Мелитополь, Мариуполь и, возможно, даже Донецк. Москва окажется перед выбором: либо проиграть на поле боя, либо попробовать сыграть в такую игру.

Конечно же, Украина ответит отрицательно на такое совершенно бредовое предложение – какая там демилитаризация. После отказа Путин просто выведет все свои войска с этих территорий и заявит своим гражданам: мы предложили мирный путь урегулирования этого конфликта, но Украина отказалась, и мы в одностороннем порядке решили вывести свои войска. Украина "оккупировала" наши территории.

Проиграть, объявить о капитуляции они не могут, а вот на такой трюк вполне могут пойти, потому что им надо спасать свои жизни, капиталы и прочее внутри страны. Параллельно они будут делать заявления в ООН, в других международных структурах о том, что "Украина нас оккупировала".

– Вы считаете, что путинские войска могут выйти и из Крыма?

– Да, конечно. Понятно, что в противном случае Украина не остановится, она возьмется за Крым. Зачем рисковать?

– Даже если Путин пойдет на такой шаг, это не будет означать точку в войне. Это будет означать многоточие, паузу.

– Да, это не будет означать ничего для Украины и для остального мира, кроме того, что будет временное затишье, подвешенное состояние. Россия будет тратить время на милитаризацию своей страны, на усиление своих вооруженных сил. На ядерный вариант они, конечно, не пойдут – им уже четко дали понять, что в таком случае от России ничего не останется.

– Но ведь у Путина есть окружение, есть башни Кремля, есть партия войны и партия мира. Приняв такое решение, рискует ли Путин потерять свое кресло, а возможно, и жизнь?

– При военном поражении все потеряют все. И что делать? Биться до последнего? А тут есть шанс отсрочить свое полное поражение и год-два-три продержаться у власти.

– Что тогда будет происходить со всеобщей мобилизацией в России? Она будет приостановлена?

– Думаю, она не будет остановлена, но будет переформатирована как-то по-другому. Так или иначе они будут продолжать мобилизовать, но это бессмысленно, мобилизация даже миллиона человек ничего не даст, учитывая наращивание того вооружения, которое пойдет в Украину. Это уже понятно.

Тот вариант, о котором я сказал – это единственный шанс спасти свои кресла, свои капиталы, свои головы. Я не вижу другого варианта. Но это возможно только после того, как ВСУ возьмут Бердянск, Мариуполь и, возможно, Донецк. Тогда буде очевидно: это все, мы на пороге полного поражения, ничего сделать уже нельзя. Они будут предлагать демилитаризацию, голубые каски или что-то еще. Иначе их разгромят на поле боя.

– В 2024 году у Путина снова выборы.

– Вот, чтобы эти выборы нормально прошли, надо показать своему народу, что он стремится закончить войну. Мир ему больше не верит.

– Вы говорите о старой путинской маске миротворца. Но даже по последним соцопросам, по настроениям россиян мы видим, что они достаточно агрессивно настроены в отношении Украины, в частности, обвиняют Путина в том, что тот недостаточно жесток в этой войне. Может ли такой "миролюбивый" жест Путина сыграть с ним злую шутку на выборах?

– В основном российский народ оболванен пропагандой. Как она будет перестраиваться и как она подаст вывод войск, я не знаю, но уверен, что она найдет способы, как объяснить это народу. Но это единственный способ для Путина сохранить свое кресло.

– Если Путин так заботится о сохранении своего кресла, может быть, не стоит ждать, пока ВСУ возьмут Бердянск, Мариуполь и Донецк? Почему не сделать "жест доброй воли" уже сейчас?

– Нет, если сделать это прямо сейчас, в России этого не поймут. Но после того, как ВСУ возьмут несколько ключевых городов, будет совершенно очевидно, что Россия проигрывает, что она проиграет в течение нескольких месяцев. Чтобы не допустить полного коллапса и капитуляции, они могут пойти на этот шаг – предложение демилитаризации и вывод войск в одностороннем порядке. Дескать, мы выводим свои войска, но будем продолжать сопротивляться агрессии Украины.

Сейчас никто не рассматривает такого варианта, но зная их мозги, зная, как они принимают решения, я не исключаю, что именно так все и случится.