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Объявлена воздушная тревога по всей Украине: в небе враждебная авиация

Анастасия Ковалева
War
1 минута
10,1 т.
Тревога в Украине

Вечером в четверг, 7 сентября, по всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщается о взлете вражеской авиации МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, РФ.

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Об этом заявляют мониторинговые каналы. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности.

Объявлена воздушная тревога по всей Украине: в небе враждебная авиация

По предварительным данным, в воздухе находятся два борта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку, российские снаряды попали по рынку, где находились многие люди. Погибли 17 человек, среди них ребенок, ранения получили минимум 32 гражданских.

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