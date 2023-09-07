Видео дня
Объявлена воздушная тревога по всей Украине: в небе враждебная авиация
Вечером в четверг, 7 сентября, по всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщается о взлете вражеской авиации МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, РФ.
Об этом заявляют мониторинговые каналы. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности.
По предварительным данным, в воздухе находятся два борта.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку, российские снаряды попали по рынку, где находились многие люди. Погибли 17 человек, среди них ребенок, ранения получили минимум 32 гражданских.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!