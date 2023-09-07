Объявлена воздушная тревога по всей Украине: в небе враждебная авиация

Вечером в четверг, 7 сентября, по всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщается о взлете вражеской авиации МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, РФ.

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Об этом заявляют мониторинговые каналы. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности.

По предварительным данным, в воздухе находятся два борта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку, российские снаряды попали по рынку, где находились многие люди. Погибли 17 человек, среди них ребенок, ранения получили минимум 32 гражданских.