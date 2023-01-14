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Объявляю награду в $ 25 000 тому, кто предоставит данные военного преступника, запустившего ракеты по Днепру

Геннадий Корбан
мнения
War / Мнения
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Объявляю награду в $ 25 000 тому, кто предоставит данные военного преступника, запустившего ракеты по Днепру

Уважаемые друзья, все мы знаем, что в Днепре сегодня произошло военное преступление рашистов.

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Рашисты не безымянны.

У каждого военного преступления есть фамилия, имя, звание, место службы.

Сегодня атаку проводил 52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк. г Шайковка.

ТУ-22М3. в/ч 33310.

Позывной ведущего 42492.

Пуск был совершен из района г. Курск, посадка в Рязани.

Ракета Х-22.

Это тот самый негодяй, который запустил ракету по жилому дому в Днепре. В результате погибли люди и дети. Количество пострадавших до сих пор неизвестно

Фамилия, имя и адрес проживания военного преступника в рф должно быть установлено для отправления правосудия.

Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 у. е. на анонимных условиях.

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