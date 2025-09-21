'Очень хотят воевать дальше': Коваленко указал на нюанс с визитом Путина на оружейный завод

Недавно российский диктатор Владимир Путин совершил визит на предприятие "Мотовилихинские заводы" в российской Перми. Там среди прочего разыскиваемому Международным уголовным судом военному преступнику представили новую 300-мм РСЗО "Сарма" на шасси КАМАЗ.

Чтобы сохранить возможность продолжать агрессивную войну на фоне критического опустошения запасов РСЗО, россияне пошли на запуск в серию мобилизационных систем, это свидетельствует о том, что о мире Москва даже не помышляет. В этом убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что известно

Показательной обозреватель счел поездку Путина в Пермь, где он посетил производственные мощности ООО специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы".

Там диктатору представили 300-мм РСЗО "Сарма" на базе бронированного шасси КАМАЗ-63501. Она, отметил Коваленко, оснащена шестью направляющими для реактивных снарядов и, считает он, должна заменить встречающуюся все реже РСЗО БМ-30 "Смерч", имевшую 12-ть направляющих и шасси на базе куда более дорогих и энергозатратных МАЗ-79111 (9А52) и МАЗ-543М (9А52-2).

"Если помните, что я неоднократно отмечал, что в категории артиллерии именно РСЗО российская оккупационная армия понесла настолько невозвратные потери, что даже посредством восстановления советских запасов не удавалось компенсировать их и фактически на сегодняшний день именно эти артиллерийские средства погрузились в состояние острейшего дефицита. Именно по этой причине Россия стала запрашивать у КНДР сейчас не столько танки и ББМ, сколько именно реактивные системы, в частности лёгкие 107-мм РСЗО Type-75 и 240-мм РСЗО М1991", – объяснил ситуацию с РСЗО в РФ Коваленко.

Он добавил, что РСЗО "Сарма" ранее была представлена на базе БМ 9А52-4 РСЗО 9К58-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501 (8х8) ещё в далёком 2009 году. Но в серийное производство ее так и не запустили. Н

"И знаете почему? Всё просто – на мобилизационных системах невозможно заработать! А сейчас невозможно производить общевойсковую серийную продукцию и если очень хочется воевать дальше, то приходится переходить на мобилизационные системы", – заявил Коваленко.

Он предположил, что в течение ближайшего года оккупантам может удаться решить проблему критического дефицита 300-мм РСЗО.

"Проблема в том, что мы на сегодняшний день таких попыток даже не демонстрируем. Ведь у нас же есть дроны… дроны, дроны и ещё раз дроны… Ну, ок", – резюмировал он.

