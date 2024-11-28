"Очень подлая эскалация российской террористической тактики": Зеленский отреагировал на массированную ночную атаку россиян по украинской энергетике
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный обстрел российских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что для атаки объектов гражданской инфраструктуры враг применил ракеты с кассетными боеприпасами.
Зеленский подчеркнул, что это очень подлая эскалация российской террористической тактики. Об этом президент заявил в своем Telegram.
По словам украинского президента, для нанесения удара россияне применили в общей сложности около 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов. В частности, в нескольких областях зафиксированы удары ракетами морского базирования "Калибр" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре.
"Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", – отметил Зеленский.
Также глава государства подчеркнул, что каждая подобная атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения.
"Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей, в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно", – заявил президент.
Напомним, 28 ноября во время массированного удара по Украине часть российских ракет поразили гражданские объекты в Одесской области. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения жилых частных домов.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Тревога распространилась на все регионы, в некоторых раздавались взрывы, в частности в Харькове и Волыни подтверждены попадания.
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