Очень жирная цель: стало известно, какой сверхсовременный комплекс ПВО поразили воины ГУР в Крыму. Видео

Во временно оккупированном Крыму среди пораженных российских целей, о которых 7 августа рассказали в ГУР Минобороны Украины, есть очень важная. Это одна из самых ценных радиолокационных станций в арсенале государства-агрессора России – 98Л6 "Енисей". Ее уничтожили дронами воины подразделения "Примары".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. Разведчики также показали соответствующее видео.

Эта редкая и дорогостоящая РЛС входит в состав российского зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". В то же время система 98Л6 "Енисей" может работать в паре с вражескими комплексами С-400 "Триумф".

"Поражение "Енисея" – существенный удар о способности системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", – отметили разведчики.

Сообщество OSINT-аналитиков "КиберБорошно" проанализировали визуальные признаки пораженного объекта и подтвердили, что это новейшая РЛС 98Л6 "Енисей".

Аналитики отметили, что государственные испытания эта станция прошла в 2020-2021 годах и стала на вооружение РФ в 2021-2022 годах.

Основой РЛС "Енисей" является многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка (АФАР), которая позволяет сопровождать гиперзвуковые цели, движущиеся на высоте до 120 км со скоростью до 4800 м/с (17280 км/ч).

То есть простыми словами, как отмечают специалисты, система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей.

Он работает за счет излучения радиоволн, которые попадают в потенциальные цели и отражаются от них на радаре. Блок обработки данных системы анализирует эти возвращенные сигналы и определяет местоположение, скорость и направление движения цели.

"Невероятно жирная и дорогая цель, которая была поражена украинским БПЛА. По нашей информации в Крыму она также используется вместе с С-400, поэтому мы пытались узнать координаты поражения, чтобы понять, с каким именно ЗРК станция работала в этот раз", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа дроны ГУР успешно поразили в оккупированном Крыму три вражеские радиолокационные станции (РЛС) и десантный катер ВМФ России. Также нанесен удар по базе российской ПВО на горе Ай-Петри.

