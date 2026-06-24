Очереди на АЗС в оккупированном Крыму зафиксировали на спутниковых фото

В оккупированном Крыму ситуация с горючим продолжает оставаться критической. Жители полуострова стоят в километровых очередях перед АЗС в надежде купить хотя бы пару литров бензина.

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При этом даже многочасовое ожидание больше не гарантирует заправку автомобиля, а оккупационная администрация даже перестала кормить обещаниями и не знает, когда в Крыму будет топливо. Масштабы кризиса с топливом продемонстрировали спутниковые снимки.

Талоны, лимиты и полный запрет

Ситуация с топливом в Крыму ухудшалась с начала лета. Сначала оккупационная администрация ввела жесткие ограничения: бензин марки АИ-95 начали отпускать исключительно по специальным талонам, а продажу АИ-92 ограничили смешными лимитами до 20 литров в одни руки. Заправка в канистры была строго запрещена, чтобы пресечь попытки сделать хоть какие-то запасы.

Однако вскоре коллапс стал тотальным, и оккупанты полностью прекратили продажу бензина на заправках как в розницу, так и по ранее купленным талонам. Топливо теперь отпускается исключительно "для служебного пользования".

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На обычных АЗС вывешивают таблички "Бензина нет", а на тех редких точках, где еще теплится надежда, люди выстраиваются в огромные очереди в надежде купить топливо.

Сообщество Dnipro Osint опубликовало спутниковые снимки очередей возле АЗС, которые демонстрируют критичность ситуации на крымском полуострове.

Первый снимок очереди длиной более 500 метров сделан на АЗК Таврида в Севастополе. Второй снимок – очередь длиной более 500 метров на АЗС Аtan в Севастополе.

Прилеты и разрушенная логистика

Причиной жесткого дефицита стали регулярные и высокоточные удары ВСУ по военной и логистической инфраструктуре оккупантов. Систематическое поражение путей снабжения, включая трассы и паромные переправы, привело к тому, что колонны российских бензовозов просто не доезжают до полуострова.

Аналитики констатируют, что Крым фактически превращается в логистический тупик, где обеспечение армии РФ съедает остатки всех гражданских ресурсов.

Представители оккупационной власти даже перестали кормить жителей Крыма легендами о том, что "ситуация под контролем". Советник "главы Республики Крым" Олег Крюков пожаловался, что сроков возобновления свободной продажи бензина и дизельного топлива в Крыму пока нет и признал, что ситуация с топливом на полуострове остается сложной.

Как писал OBOZ.UA, бензин марки АИ-95 в Крыму (Украина) за наличные доступен только на нескольких АЗС. На большинстве заправок этот вид топлива либо отсутствует вовсе, либо заправиться им можно только по талонам.

Напомним, в Рязани (РФ) тоже начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате атаки дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

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