Очередное "перемирие"… ради войны.

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Очень дурно пахнет очередное одностороннее "перемирие" от владимира путина, которое он в ультимативной форме нам навязывает. На этот раз он говорит о, фактически, трёх днях "перемирия"…

Напомню, что в ходе "Пасхального перемирия" россияне занимались созданием условий для более эффективных последующих штурмовых действий. В частности: проводили разминирование местности в серой зоне; эвакуировали подбитую технику из серой зоны, как для ремонта, так и для расчистки основных направлений штурмовых действий; проводили ротацию и пополнения без рисков; подвозили боеприпасы, пополняли боекомплект; накапливали силы и средства в ближней зоне; проводили разведку.

Параллельно с этим продолжались штурмовые действия – более полусотни за период "Пасхального перемирия", обстрелы украинских позиций ствольной и реактивной артиллерией – более 1 500, регулярно фиксировалось применение fpv-дронов – более 900.

Похоже это на "перемирие"? Сомневаюсь.

Сейчас путин хочет затянуть принудительное "перемирие" на трое суток. То есть, все те действия которые мы наблюдали в ходе "Пасхального перемирия" будут увеличены в три раза. И это при том, что все российские группы войск получили чёткие указания к началу большого летнего наступления именно в мае.

То есть, путин, таким образом, стремится создать максимально благоприятные условия к старту наступательной кампании 2025 года, по сути, в течение трёх суток, сделав серую зону непригодной как буфер, между позициями РОВ и СОУ.

Все эти дни они будут безопасно из глубоких тылов свозить и накапливать боеприпасы, технику, те же мотоциклы, которых для первой волны штурмов в ходе наступления с расчётом на неделю накоплено в глубоком тылу около 5 тысяч. Теперь они смогут это всё безопасно свезти к переднему краю и задействовать уже 11 мая для масштабного рывка, если не по всей ЛБС, то по основным направлениям.

Это кардинальным образом диссонирует с сегодняшними заявлениями сергея лаврова о требованиях россии к Украине, из которых может обсуждаться только пункт относительно НАТО, а все остальные категорически – нет.

То есть, если цель россии захват и оккупация, что подтверждают слова лаврова и в чём мы никогда не сомневались, то о каком "перемирии" тогда говорит путин и, с какой целью? С целью оказать впечатление на Дональда Трампа? Безусловно, это уловка. Но всё же, главная цель путина это не "перемирие" ради "перемирия", а "перемирие", ради продолжения войны.