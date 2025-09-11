'Один из моих ужгородских студентов': посол в Венгрии Шандор рассказал, как эвакуировал погибших с поля боя

Посол в Венгрии Федор Шандор рассказал историю, как эвакуировал погибших с поля боя. Один из них был когда-то его ужгородским студентом.

Как отметил дипломат в интервью Válasz Online, это происходило в ноябре 2022 года, когда он и его подразделение направлялись к базе в Харькове, но для этого им пришлось приблизиться к российским позициям. На тот момент Шандор еще официально был университетским преподавателем.

"Мы наткнулись на подбитую машину с украинскими военными. Один из них был окровавленным и пошел нашей группе навстречу", – рассказал Шандор.

По словам посла, тогда в целом удалось спасти шестерых раненых солдат и забрать двух погибших. Но их останки пришлось собирать частями.

"Я взял голову в руки, остатки тела прижал к себе. Забросил в автомобиль, потом вернулся за другим погибшим и кричал, чтобы мы собрали его конечности. Таща тело, я заметил, кто это был. Это был один из моих ужгородских студентов", — рассказывает Шандор.

Как известно, Федор Шандор после начала российского вторжения в Украину стал добровольцем и младшим сержантом 101-й бригады ТрО.

Напомним, что в 2022 году профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор стал звездой соцсетей после того, как читал студентам лекцию прямо из окопа. Он рассказывал, как ему удается совмещать преподавательскую деятельность с войной. По его словам, руководство пошло на встречу, поэтому с четырех до восьми утра он на боевом дежурстве, а потом занимается со студентами.

Ранее, фото, как профессор УжНУ Федор Шандор проводит пары прямо из окопа, всколыхнуло всю Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– О том, что профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор, известный как "преподаватель из окопа", может стать послом Украины в Венгрии, стало известно в марте 2023 года.

– В августе 2023-го Венгрия с многомесячной задержкой согласовала назначение новым послом Украины Федора Шандора.

