Ну, ок. Пилюлька от избирательной амнезии для отечественных и зарубежных любителей жанра "тут помню, тут не помню". А то как-то совсем чувство меры потеряли.

На картинке – один из переломных моментов войны, я считаю.

Контекст.

С началом полномасштабного вторжения ГШ выдал расчёт: армии хватит на 80-90 дней. Критическая проблема – артиллерийские боеприпасы.

Минобороны навело резкость и пришло к неутешительному выводу: доступных на рынке боеприпасов советских калибров (в первую очередь, 122, 152) и также всех доступных производственных мощностей даже теоретически не хватит, чтобы выстоять против российского давления.

Единственный вариант: переходить на западный калибр – 155 (потом добавился 105 и т.д.). Была сформулирована политическая позиция: бороться за артиллерию 155-мм калибра. Что оказалось весьма нетривиальной задачей в середине марта 2022 года.

С одной стороны, идею не поддерживал наш Генштаб. По совершенно логичным причинам. Во-первых, непонятно было, как этим воевать. Во-вторых, (что вытекало из первого), непонятно было, как это планировать. Посему никто не горел желанием брать ответственность. ГШ настаивал, что нужно искать снаряды советских калибров.

С другой стороны, идею не поддерживали западные партнёры. Ибо это было запредельной эскалацией! В один голос убеждали, что помогут найти советские снаряды. На предъявление цифр и вопрос "где?" реагировали глубокой озабоченностью.

В итоге, как я уже несколько раз упоминал, министр обороны Алексей Резников учинил произвол. Когда от ГШ был вымучен ответ в духе "да делайте, что хотите", что было максимальной степенью поддержки на тот момент, министр обороны поехал в Лондон, где 21/22 марта 2022 г. прошла серия встреч.

Картинка – со встречи с министром обороны Британии Беном Воллесом. Тогда было около 6 часов непрерывных переговоров, к которым присоединялись тогдашние министр иностранных дел и министр финансов Британии.

После чего Воллес первым заявил, что 1) Украине надо дать западную артиллерию; 2) Британия соберёт конференцию доноров для координации помощи (состоялась 30-31 марта 2022 г.).

Это было 1) параллельно диалогу с Россией; 2) до того, как россияне сбежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей; 3) до того, как мир узнал о зверствах россиян в Буче и Ирпене; 4) за три недели до решения по артиллерии от США и за месяц с лишним до первого Рамштайна.

Те, кто свято верил, что был только один трек – переговоры с РФ, должен вас расстроить. Но это был максимально некомфортный трек для тех, кто ещё в январе озвучивал "Киев за 3 дня".

После того, как партнёры понятийно кивнули, что артиллерию дадут, встал вопрос – а сколько её надо? Возвращаясь к планированию – никто не знал. Поэтому первый запрос ГШ был на 10 дивизионов, что на тот момент казалось огромной цифрой.

Минобороны притащило 10 дивизионов артиллерии за 3 месяца (больше, чем армия получила за предыдущие лет 25). Хотя по ходу войны потребность росла и неоднократно уточнялась – это постоянно убегающий горизонт.

В конце мая 2022 г. 155-мм пушки начали поступать, к концу июня уже влияли на ситуацию. В июле уже стоял вопрос унификации, обслуживания, ремонта и др. А также того, сколько раз выстрелили и куда попали?

Решение о выделении первого дивизиона (18 гаубиц) М777 от США и 40 тыс. снарядов было получено 13 апреля 2022 года.

21 апреля было выделено ещё 72 гаубицы (а также машинки для перевозки) и 144К снарядов... И т.д.

Поначалу всем было страшно. Например, партнёры не знали, насколько бережно наши воины будут относиться к артиллерии (в частности – сколько будет захвачено врагом). Поэтому скручивали с пушек всё, что интеллектуальнее железа (напр., инструменты автоматического наведения). Но постепенно процесс шёл. Все учились.

В итоге. За полтора года (к началу сентября 2023 года) было куплено, изготовлено по заказу МО и привезено в рамках материально-технической помощи более 4,5 тыс. единиц артиллерии и миномётов. Не вдаваясь в подробности, если крупноблочно – то под тысячу пушек (часть советских, но львиная доля – западных). Это часть того, что позволило дожить до эпохи дронов.

Этого не хватало и не хватает. Ввиду чего долгое время танки работали в формате эрзац-артиллерии – стреляли из капониров навесиком. Что плохо, ибо минус ресурс ствола, минус дефицитные снаряды. Других вариантов не было. Но если сравнить с количеством артиллерии в странах Европы – масштаб станет яснее.

Полностью аналогичная история – ПВО. Поначалу слышать не хотели ни о чём, кроме ПЗРК. Обещали искать системы советского образца. На демонстрацию цифр, что 1) тех же С300 и БУКов – доступно с белкин нос; 2) а где брать ракеты, когда они закончатся? – традиционная глубокая озабоченность. Но шаг за шагом доползли до "патриотов".

По МЛРС – вообще забавно. На западе от одной мысли падали в обморок. А часть отечественных деятелей висла на руках и требовала не раздражать партнёров… 30 мая 2022 г. решение по МЛРС приняли США, 2 июня Британия и понеслось…

Это всё к чему.

1. На такой масштабной войне всегда много сюжетных линий. Делать выводы и давать оценки на основе какой-то микроскопической части – неизбежно ошибаться. О существовании других сюжетных линий можно просто не знать. Поэтому надо максимально упираться на своей. О многом, что сделано и делается внутри страны, говорить не будут ещё долго. Но в этом как раз залог неприятных для многих сюрпризов, почему мы ещё барахтаемся, хотя по всем прикидкам уже давно не должны.

2. Практически каждый шаг от пропасти к выживанию – через создание дискомфорта для партнёров, через постановку их в неудобное положение, через понуждение их делать то, что они не собирались, или собирались позже и в меньших количествах. Крайне редко интересы совпадают настолько, что есть полная синергия (как со странами Балтии, например). Не стоит драматизировать. Самые некомфортные для партнёров и требующие воли от нас ситуации ещё впереди. Лето будет непростым не только из-за возни россиян. Если соберёмся – успешно всё пройдём.