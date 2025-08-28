'Один из самых массированных ударов за месяц': карта пролета дронов и ракет во время атаки РФ на Украину 28 августа

В ночь на 28 августа российские войска нанесли один из самых массовых ударов по Украине за последний месяц. Основными направлениями вражеских атак на этот раз стали Киев, Староконстантинов, что в Хмельницкой области, а также Донецкая область.

Для атаки Россия задействовала сотни ударных дронов, а также ракеты различных типов, включая баллистику. Подробности сообщает Telegram-канал "ПВО Радар".

Одна из самых массированных атак

Ночную атаку 28 августа в "ПВО Радар" назвали одной из самых массированных.

Для ударов по украинским городам захватчики задействовали сотни дронов, среди них – ударные БпЛА Shahed-136, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1" и имитационные БпЛА "Гербера", "Пародия".

Использовали россияне и ракеты. Для ракетного удара были задействованы 4 бомбардировщика Ту-95МС, 1 бомбардировщик Ту-160, которые взлетали с аэродромов "Оленья" и "Энгельс", они запускали ракеты Х-101.

Также вылетали истребители МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" для осуществления пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" по столице Украины.

Ночную атаку в "ПВО Радар" назвали самым массовым баллистическим ударом по Киеву за лето этого года: город россияне атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М".

"Основное направление атаки – Киев, Староконстантинов, Донецкая область", – указано в сообщении.

Что говорят в Воздушных силах Вооруженных сил Украины

В ВС ВСУ отметили, что массированную комбинированную атаку с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования оккупанты начали с 19:30 накануне.

Всего в течение атаки (тревога длилась более полусуток) россияне задействовали 629 средств воздушного нападения:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму;

типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и из Гвардейского во временно оккупированном Крыму; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;

Х-47М2 из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ; 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

из Брянской и Воронежской областей РФ; 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

По состоянию на 9 часов утра боевая работа еще продолжалась. На тот момент противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 589 воздушных целей:

563 вражеских БпЛА типа Shahed и дрона-имитатора различных типов;

типа Shahed и дрона-имитатора различных типов; 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" ;

; 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 ;

; 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) – на 26 локациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия ударила по Киеву дронами и ракетами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, под завалами люди, среди жертв – дети. Так, по состоянию на 10:20 утра в КГВА сообщали о 12 погибших, среди которых – трое детей, 2, 14 и 17 лет. Количество пострадавших достигло около 40.

Также враг массированно атаковал Киевскую область. В пристоличном регионе повреждены дома, есть пострадавший.

