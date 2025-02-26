'Один против шести': украинский воин прорвался к российскому окопу и самостоятельно взял в плен группу оккупантов. Видео

На одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно пополнил обменный фонд. Он взял в плен сразу шестерых оккупантов.

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Те думали, что их позицию окружила значительная группа украинских воинов – и сами попросились сдаться. Подробности сообщили в Telegram-канале 4 батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии Украины.

"Один против шести! Воин 4 батальона Сила Свободы НГУ Рубеж самостоятельно взял в плен группу оккупантов. Без шансов для врага!" – отмечено в сообщении.

В "Силе Свободы" также показали допрос пленных захватчиков.

На вопрос, сколько украинских воинов пленили этих шестерых оккупантов, они признались: один.

"Мы вышли из норы, нас разоружили и взяли в плен", – отметил один из захватчиков.

Чтобы сподвигнуть оккупантов сдаться, украинский воин использовал убедительный "аргумент": он бросал в землянку, в которой засели россияне, гранаты. Те даже заподозрить не могли, что "кошмарит" их всего один человек – и сами попросились в плен.

"Они (это уже впоследствии захватчики поймут, что не "они", а "он". – Ред.) бросали гранаты и тогда мы предложили: ребята, можно, пожалуйста, сдаться в плен?" – говорят оккупанты.

Также один из захватчиков выступил с благодарностью украинским воинам.

"Мы, солдаты Российской Федерации, благодарим 4 батальона "Сила Cвободы" за то, что дали нам п*зды и взяли нас в плен, сохранили нам жизнь", – сказал он, а другие захватчики хором проскандировали "Слава Украине! Героям слава!".

В Telegram-канале "Силы Свободы" опубликован только фрагмент допроса оккупантов. Полное видео защитники предлагают посмотреть на YouTube-канале подразделенное.

Напомним, ранее стало известно, что украинские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино под Покровском. Это село россияне оккупировали в начале января. В бой за населенный пункт они бросили значительные силы, рассчитывая оттуда выдвинуться на трассу Покровск – Днепр, чтобы перерезать ключевую логистическую артерию украинского войска на Покровском направлении.

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