Одиозный министр Януковича Табачник стал советником гауляйтера оккупированного Запорожья

У назначенного Россией гауляйтера временно оккупированной части Запорожской области, предателя Евгения Балицкого появился новый советник. Им оказался одиозный экс-министр образования и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Табачник.

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Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он добавил, что Табачник тоже очень хочет стать депутатом от путинской "Единой России", его задача – быть "смотрящим" при Балицком.

"В оккупационном "правительстве" ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник. Этот учить ничему не будет, но про все ошибки Балицкого быстро сообщает кураторам из ФСБ, а чтобы эффективнее контролировать захваченную территорию, Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России", – отметил Федоров.

Новым "местом работы" Табачник уже похвастался в своем профиле на сайте подконтрольной президенту РФ Владимиру Путину партии "Единая Россия".

"Понабирают гауляйтеров по объявлению, а потом советников и "смотрящих" по всей России им ищут", – иронизирует Федоров.

Табачник до Революции Достоинства дважды был вице-премьер-министром в правительствах Януковича (2002-2003 и 2006-2007). В 2010-2014 – министр образования и науки в правительстве Азарова. 23 февраля 2014 года был отправлен в отставку голосами 236 народных депутатов.

С июля 2015 года Табачник находится во всеукраинском розыске, с 2014 года скрывается в России. Фигурант санкционного списка ЕС за незаконное присвоение государственных средств, известен своими украинофобскими и пророссийскими взглядами.

Напомним, ранее одиозный чиновник времен Януковича засветился во временно оккупированном Крыму. Табачник, по которому давно плачет тюрьма, не смог удержаться, чтобы не посетить 13 ноября 2022 года похороны ликвидированного гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова.

Проститься с коллаборантом прибыли также первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, оккупационные "глава Крыма" Сергей Аксенов и "глава госсовета" Крыма Владимир Константинов, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, будущий "шеф" Табачника Балицкий, "глава" Херсонщины Владимир Сальдо.