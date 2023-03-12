Официально названо имя воина, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!"

Служба безопасности Украины установила, что нашим защитником, которого безоружным расстреляли оккупанты, был Мациевский Александр Игоревич – снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. Его последние слова – "Слава Украине!".

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Об этом 12 марта уведомила пресс-служба СБУ. Там подчеркнули, что спецслужба работает над идентификацией российских военных, совершивших это кровавое преступление.

"Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также проработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский", – отмечено в сообщении.

По информации СБУ, Героя расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Глава Службы безопасности Василий Малюк подчеркнул, что Мациевский – настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость.

"Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!" – заявил он.

Руководитель СБУ пообещал, что сотрудники спецслужбы сделают все, чтобы изверги понесли заслуженное наказание.

Известно, что Мациевский был призван на военную службу в марте-2022. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора Донецкой области.

Досудебное расследование преступления оккупантов осуществляется по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 марта в сети появилось видео, на котором запечатлен момент расстрела воина Сил обороны, попавшего к оккупантам в плен. Герой был без оружия в руках. Российские военные преступники убили его после того, как воин сказал "Слава Украине!".

– Президент Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.

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