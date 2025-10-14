Огонь на юге зашкаливает, а вблизи Купянска назревает кризис. Селезнев назвал новые вызовы для ВСУ

Российская оккупационная армия заметно активизировалась на Запорожье, темп ведения огня на этом участке фронта зашкаливает. Силы обороны настолько же активно "отсыпают" врагу в ответ, но ситуация вблизи Степногорска крайне неустойчивая. Несмотря на блокирование вражеских подразделений в районе Доброполья, где в начале августа враг организовал инфильтрацию в виде "ушей зайца", РФ пытается удержать там свои позиции, перебрасывая десантников и морпехов.

В районе Купянска имеются признаки кризиса, который нарастает. Пока они косвенны, тем не менее, очень убедительны. Что касается Покровского направления, то враг там пытается наращивать усилия, но упирается в достаточно эффективную украинскую оборону.

Такими оценками в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился военный эксперт Владислав Селезнев.

– Если посмотреть на карту боевых действий в районе Доброполья, на Добропольский выступ, можно увидеть, что на этом участке фронта до сих пор присутствуют подразделения врага. Как мы помним, "уши зайца" за счет просачивания противника образовались здесь еще в начале августа. Почему еще не удалось зачистить территорию?

– Я думаю, это связано с тем, что все-таки количество инфильтрованных российских военнослужащих на этом участке фронта намного больше, нежели заявлено – сотня-полторы, о которых говорили представители украинского Генерального штаба. С учетом того, что продолжаются активные боевые действия, и несмотря на активные мероприятия в части блокирования и уничтожения врага, противник все еще находится на этом участке фронта.

Есть и еще один момент – противник пытается постоянно давить на наших защитников, которые атакуют на этом участке фронта, пытаясь бить в наши фланги. Недавняя масштабная атака 9 октября, когда первый корпус "Азов" докладывал о том, что нам удалось отбить масштабную атаку противника с участием более 40 единиц боевых бронированных машин. Это яркое тому подтверждение. Противник в последнее время крайне редко использует бронетехнику, то тут он был вынужден бросать в топку войны все, что имеет в наличии, чтобы достичь соответствующих результатов.

Да, не получилось, тем не менее, бои там были очень жесткие. Противник все еще не теряет надежды удержать территорию под своим контролем и сохранить те части и подразделения российской армии, которые находятся на крайних точках Добропольского выступа.

Я думаю, нам следует говорить о боях, которые происходят на этом участке фронта, достаточно осторожно в плане тенденций и перспектив. Почему? Потому как противник продолжает перебрасывать сюда дополнительные силы и средства, в первую очередь, десантников и морскую пехоту. Ситуация там остается крайне сложной, и пока еще трудно прогнозированной в части наших возможностей полностью контролировать все то, что происходит на поле боя.

Но не следует забывать и про информационный аспект российско-украинской войны. Вполне вероятно, что такое пристальное внимание к боевым действиям на Добропольском направлении призвано несколько приуменьшить значимость событий, которые сейчас разворачиваются в районе Купянска.

Недавно появилось очередное сообщение от госпожи Безуглой, народного депутата Украины, которая буквально на весь мир кричит о том, что ситуация в районе Купянска продолжает обостряться, и процессы, которые там происходят, являются уже практически непреодолимыми в части усиления угроз для наших гарнизонов, которые держат оборону в районе этого населенного пункта.

– Вы согласны с такими оценками госпожи Безуглой?

– Безусловно, у меня нет инсайдов непосредственно в районе Купянска, но те тенденции, которые прорисовываются на карте DeepState, те отдельные инсайды, которые звучат от некоторых украинских военкоров, весьма симптоматичны. Недооценивать действия противника на этом участке фронта не следует.

Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что к нынешней ситуации в районе Купянска привели неадекватные, нерациональные, неправильные действия и местной военно-гражданской администрации, и руководства армейского корпуса, который занимается подготовкой к обороне этого населенного фронта.

– Не могу не спросить Вас по поводу ситуации вблизи Покровска. Видите ли вы какие-то изменения в тактике, в стратегии, в действиях врага на протяжении последней недели?

– Противник продолжает давить на наших защитников. Численность российской группировки, которая сосредоточена на Покровском и Мирноградском направлениях, увеличилась со 110 до 130 тысяч. Мы с вами в свое время говорили о том, что противник перебрасывал на этот участок фронта дополнительные силы и средства. Причем, он снимал их с Сумской, с Харьковской области, частично из-под Часового Яра, чтобы максимально усилить свое давление на наших защитников на этом участке фронта.

Но в этом контексте мы должны понимать, что, невзирая на попытки противника активно атаковать, Покровское направление демонстрирует стойкость обороны. На минувшей неделе примерно 30% штурмовых действий от количества всех атак противника, приходилось именно на этот участок фронта. Но потери территорий у нас там составили лишь 9% от всех потерянных территорий в течение минувшей недели.

Например, на Новопавловском направлении, который для нас является самым проблемным, происходило 16% боевых столкновений от общей суммы, но там мы потеряли более 50% тех территорий, которые в принципе пошли в позитивный зачет для российских оккупантов за минувшую неделю.

Что касается Купянского направления, то там происходило лишь 4% от всех боевых столкновений за минувшую неделю, но уровень потерь был порядка 14%. Правда, речь о потерях в плотной городской застройке. Как известно, бои в городской застройке являются самым сложным видом боевых действий. И как мы видим, противник и в этой части демонстрирует успех.

Это в контексте того, существуют ли какие-либо маркеры, которые определяют кризисность ситуацию в районе Купянска. Прямых подтверждений этому нет, но косвенные весьма и весьма красноречивы.

– Как вы оцениваете ситуацию в Константиновке, а также на потенциально новом участке фронта, на который обратил внимание Виктор Кевлюк – в Степногорске, который может открыть путь врагу к Запорожью. Видите ли вы реальные предпосылки, реальные опасности такого развития событий?

– Скажу классическое: а я же говорил. В принципе, мы с вами неоднократно обсуждали вариативность серьезного обострения ситуации на юге Запорожской области. Бои вначале в районе Каменского, контроль над которым мы, де-факто, потеряли, а потом в южной оконечности Степногорска, в районе населенного пункта Плавни. Это весьма красноречивая история.

И хотя мы сейчас увидели информацию о том, что некоторые наши подразделения провели удачные штурмовые действия и освободили населенный пункт Малая Токмачка, который находится в том же регионе, де-факто ситуация остается крайне сложной.

Противник, безусловно, пытается всеми силами продвигаться в глубину наших оборонительных рубежей и позиций. Давайте вспомним: в украинской армии снято два новоназначенных командира корпусов, 17-го и 20-го. Один из этих корпусов обеспечивал оборону в районе Степногорска. Фактически комкор не справился с должностью, и на его место назначили другое должностное лицо. Но территориальные потери, тем более хорошо укрепленные оборонительные рубежи и позиции, дают негативные результаты.

То, что противник будет пытаться продвинуться как можно ближе к Запорожью, это очевидно. Ему крайне важно использовать уже ствольную артиллерию, которая действует на расстоянии до 15 км, для того, чтобы буквально разносить на молекулы жилую и застройку, и промышленные микрорайоны Запорожья. Взятие под контроль Степногорска будет одним из этапов этого "ползучего наступления" противника.

Что из этого выйдет? Очевидно, что вопрос ресурсов является тут определяющим.

Недавно мне довелось общаться с моим другом, который принимает участие в боевых действиях на этом направлении. Он говорит, что в последние три недели темп ведения огня всеми силами и средствами, как противника, так и нашими, просто зашкаливает. Такое ощущение, что какое-то буйство происходит. Буйство перед затишьем, связанное с изменением погодных условий и определенной стагнации на поле боя или буйство в рамках иных процессов? Мы не знаем, но противник бросает в топку войны все имеющиеся у него средства. А мы, соответственно, насыпаем по противнику всеми имеющимися у нас ресурсами.

Из хороших новостей – у нас эти ресурсы есть. Но то, что ситуация в районе Степногорска, на которую обращает внимание полковник Кевлюк, весьма сложная, и там, как говорится, "ситуация на тоненькую" (крайне неустойчивое, опасное, балансирующее на грани положение, – Ред.) – это факт.