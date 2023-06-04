ОГПУ: оккупанты изнасиловали в Украине 13 детей, самой маленькой жертве – 4 года

С начала полномасштабной войны россияне изнасиловали не менее 13 украинских детей. Самая маленькая из жертв оккупантов – всего 4 года.

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Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила заместитель начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Олеся Волошина. Она уточнила, что указанные данные являются предварительными и настоящие масштабы трагедии откроются через годы.

Представитель ОГП отметила, что в целом осуществляется процессуальное руководство в 3000 уголовных производств, в которых речь идет о именно военных преступлениях, совершенных в отношении детей.

"Что касается гибели, большинство детей погибли от бомбардировок, ракетных и артиллерийских обстрелов, обстрелов колонн гражданских автомобилей, детонирования боевых снарядов и мин", – рассказала она.

Кроме того, по словам Волошиной, россияне в Украине часто используют детей для собственных целей: привлекают к обустройству блокпостов, обеспечению военных провизией, заставляют шпионить.

Напомним: в мае 2022 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты изнасиловали 9-летних тройняшек на глазах у матери. Кроме того, пострадали еще многие дети.

Также в одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, как его сослуживцы изнасиловали 15-летнюю девочку в одном из населенных пунктов Украины. Военное преступление было совершено в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации Изюма в Харьковской области было найдено тело изнасилованной девочки. Также полицейские обнаружили парня, которому российские оккупанты перед казнью отрезали половые органы.

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