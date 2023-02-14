'Охота' удалась: эксклюзивное видео сбития вражеского Су-24 под Бахмутом

Украинские нацгвардейцы накануне, 13 февраля, сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе Бахмута. Вслед за российским кораблем защитники Украины отправили тот же самолет, сидя в котором владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал "на дуэль" президента Украины Владимира Зеленского.

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К сожалению, на этот раз вражеская "птичка" была уничтожена без "повара Путина" на борту. Эксклюзивное видео с роковым для российского Су-24 выстрелом появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

Поразить вражеский Су-24 бойцы Национальной гвардии Украины смогли уже в темное время суток, так что на кадрах не видно ни как нацгвардейцы засекли российский бомбардировщик, ни как он падал после попадания. Однако тот самый единственный выстрел из ПЗРК "Перун", ставший для вражеской "птички" роковым, на видео виден очень хорошо.

Момент поражения российского самолета украинские воины встретили радостными возгласами. В то же время сразу после попадания они покинули место, откуда нанесли удар по Су-24, чтобы не попасть под вражеский огонь.

Меткий выстрел произвели воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", входящей в состав Нацгвардии. Вражеский самолет заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, несущая боевое дежурство. Сбить Су-24 одной ракетой боец-срочник 3 бригады Максим Балута смог с расстояния около 2 км. Свою первую воздушную цель – российский самолет – он сбил еще 6 марта на Харьковщине, и с тех пор существенно отточил свое мастерство.

Как рассказали в Нацгвардии, после попадания украинской ракеты самолет вспыхнул и начал стремительно снижаться. Судьба пилотов на данный момент неизвестна.

Символично, что сбить украинским нацгвардейцам удалось именно самолет, с которого Пригожин вызвал Зеленского на дуэль. Сам "повар Путина" этот факт подтвердил, однако по привычке попытался слепить из поражения Су-24 очередную "победу" наемников, заявив, что, мол, "пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевую задачу".

Напомним, 6 февраля Пригожин из кабины самолета вызвал Зеленского на дуэль в небе. Обнаглевший российский олигарх с судимостью за плечами заявил, что "только отбомбился по Бахмуту", и вызвал украинского президента на "поединок" на самолетах. На кон военный преступник решил поставить украинский город Бахмут. Мол, если выиграет Зеленский, он, Пригожин, "отдаст" Украине Бахмут, который наемники "Вагнера" и российская армия безуспешно пытаются захватить уже несколько месяцев подряд. Если же Зеленский "проиграет", российские преступники, выдающие за колоссальную победу забрасывание собственными телами небольшого Соледара, собрались "идти до Днепра".

Также сообщалось, что накануне украинские воины, по данным Генштаба, сбили два самолета, уже упомянутых Су-24М и Су-25.

Украинская авиация нанесла по оккупантам 15 ударов за сутки, а ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов армии РФ.