Охотится специально разработанный FPV-самолетик: в СБУ показали, как уничтожили 1676 вражеских беспилотников. Видео

Воины Службы безопасности Украины показали, как они уничтожили 1676 беспилотников российских захватчиков. В основном это дроны разведывательного типа: "Суперкам", "Зала", "Орлан" и другие.

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Также наши бойцы "минусуют" и вражеские ударные дроны типа "Ланцет". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Для уничтожения этих враждебных целей воины используют в частности специально разработанные для этого FPV-самолетки.

"Стоимость каждого из таких разведывательных дронов – более 100 тыс. долларов. Однако у нас был разработан fpv-самолет стоимостью от 700 долларов и выше, который эффективно уничтожает такие беспилотники", – сообщил на форуме "Украина. 2025 год" глава СБУ Василий Малюк.

Главным успехом является то, что уничтоженные беспилотники противника уже не передадут координаты для вражеских ракет, не будут корректировать российскую артиллерию и не будут уничтожать наши позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в Донецкой области уничтожили около взвода российских оккупантов. Мощная "денацификация" захватчиков произошла в ходе налета бойцов ССО на промышленный комплекс, где засели россияне.

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