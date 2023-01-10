Оккупант признался, что хочет сбежать из войны в Украине, и очень боится попасть под Херсон. Перехват

Военнослужащий российской армии, вторгшийся с оружием на украинскую землю, признался, как мечтает о возможности выезда домой, чтобы спрятаться где-то в российской глубинке. Он так стремится сбежать с фронта, потому что боится попасть под Херсон.

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Об этом оккупант жаловался в разговоре, вероятно, с мамой. Перехват их беседы обнародовало Главное управление разведки Минобороны (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Неизвестно, на каком направлении находился захватчик, но он уточнил, мол, в подразделении ходят слухи, что их сперва вывезут на переформирование в РФ, а затем перебросят на Херсон.

"Вот я и думаю, если в Россию все же получится, то я, бл*дь, больше не поеду уже, попробую петлянуть, и там в Печенгу (поселок в Мурманской области РФ. – Ред.) с**бать", – выразил надежду оккупант.

Он заверил, что других батальонах ВС РФ военнослужащих якобы увольняют со службы после того, как истек срок контракта, а "в этой 200-й" никто ничего делать не хочет. Речь идет о 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде в составе 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ, это в/ч 08275, которая дислоцируется в упомянутом захватчиком поселке Печенга.

"Самая конченая бригада, все говорят… Муж подруги три месяца отслужил, у него контракт закончился, спросили: "Будешь продолжать или домой?" Он – "домой", вот буквально на днях приехал. А мы звонили командиру батальона в Печенге, спросили, что на счет увольнения, он сказал: "Все решайте через ротного". Тот же сам ничего не знает, говорит, если будут увольнять, то никого не будет держать", – заявил оккупант.

Его собеседница пообещала в тот же день позвонить в военкомат и поинтересоваться, "почему они так поступают". Тот оживился и попросил поднимать этот вопрос на всеобщее обозрение и что-то решать.

"Потому что сейчас, если хотят под Херсон забрасывать, то там вообще, говорят, п*па полна", – высказался российский военный преступник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из российских оккупантов рассказал о потерях в армии РФ в Украине и тактике многодневного штурма. Он заявил, что "это фарш, а не война".

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