'Оккупантам будет больно': украинские защитники поблагодарили Киев за FPV-дроны

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода выразили благодарность киевской громаде и городскому голове столицы Украины за поддержку и помощь бригаде.

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Об этом сообщили на официальной странице 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Виталий Кличко решил сделать больно врагам и привез ударные FPV-дроны. Много. Оккупантам будет больно", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что благодарны киевской громаде и мэру столицы Украины за поддержку и помощь их бригаде.

"Местное самоуправление может многое сделать для помощи войску. И делает. Потому что враг сам собой не убьется", – отметили бойцы батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Виталий Кличко посетил защитников на Донбассе. Батальону "Свобода" и 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода передал по 100 FPV-дронов каждой бригаде.