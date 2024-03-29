Оккупанты атаковали Берислав, пострадал мужчина

Оккупационные войска России утром 29 марта атаковали дронами мирное население Берислава Херсонской области. Вследствие атаки пострадал 45-летний мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Там отметили, что житель Берислава подвергся атаке около восьми утра.

"Утром российские войска атакуют с беспилотников жителей Берислава. Около восьми утра в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 45-летний мужчина", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавший получил взрывную травму, ранение руки и ноги.

Ему оказали медицинскую помощь.

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что в период с 06:00 28 марта по 06:00 29 марта войска РФ обстреливали Кизомис, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Никольское, Тягинку, Нововоронцовку, Антоновку, Приднепровское, Станислав, Михайловку, Львово и Херсон.

Из-за атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения. Оккупанты попали в жилые кварталы, поврежден 21 частный дом. Также были попадания в админздания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, вышку мобильной связи, агропредприятие, ферму, магазин, гаражные и складские помещения и авто.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 28 марта оккупанты ударили по машине такси в Херсоне. Водитель авто погиб, его два пассажира получили ранения.

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