Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото
Российские войска ночью 10 декабря атаковали Днепропетровщину. В трех районах области зафиксированы разрушения и пожары, поражена гражданская инфраструктура и предприятия.
Известно об одном погибшем и двух раненых. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Что известно
Под вражеским ударом ночью оказалась Зеленодольская громада Криворожского района. По населенному пункту россияне ударили FPV-дроном. Повреждения получил газопровод.
Погиб гражданский мужчина.
Атаковали россияне и Никопольский район. Там пострадали мужчины 23 и 39 лет: оба получили необходимую помощь.
Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах.
Повреждены инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и автомобиль. Вспыхнул пожар в частном доме.
Также под вражескими ударами находился Самаровский район. В результате атаки БпЛА возник пожар на одном из предприятий.
В течение ночи, по словам Гайваненко, над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили один вражеский беспилотник.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Запорожье спасатели вывезли из-под обстрелов четыре поколения одной семьи.
Из Пологовского района были спасены трое женщин – 81-летняя бабушка, 57-летняя мама и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому только недавно исполнился один год.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!