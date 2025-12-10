Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Российские войска ночью 10 декабря атаковали Днепропетровщину. В трех районах области зафиксированы разрушения и пожары, поражена гражданская инфраструктура и предприятия.

Известно об одном погибшем и двух раненых. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Что известно

Под вражеским ударом ночью оказалась Зеленодольская громада Криворожского района. По населенному пункту россияне ударили FPV-дроном. Повреждения получил газопровод.

Погиб гражданский мужчина.

Атаковали россияне и Никопольский район. Там пострадали мужчины 23 и 39 лет: оба получили необходимую помощь.

Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах.

Повреждены инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и автомобиль. Вспыхнул пожар в частном доме.

Также под вражескими ударами находился Самаровский район. В результате атаки БпЛА возник пожар на одном из предприятий.

В течение ночи, по словам Гайваненко, над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили один вражеский беспилотник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Запорожье спасатели вывезли из-под обстрелов четыре поколения одной семьи.

Из Пологовского района были спасены трое женщин – 81-летняя бабушка, 57-летняя мама и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому только недавно исполнился один год.

