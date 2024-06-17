Оккупанты атаковали дроном-камикадзе авто на Херсонщине: погиб мужчина. Фото

Российские оккупационные войска утром 17 июня снова атаковали Херсонщину. Враг нанес удар дроном-камикадзе по машине в селе Осокоровка Бериславского района.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В результате этой атаки погиб мужчина.

"Утром российские военные атаковали дроном-камикадзе автомобиль в Осокоровке. В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения. Мои соболезнования родным и близким", – написал Прокудин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июня российские военные преступники ударили по Киевскому району Харькова управляемой авиационной бомбой. В городе раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня самолеты РФ также обстреляли село Пески-Радьковские Боровской общины Изюмского района Харьковской области. Три человека попали в больницу: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина.

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