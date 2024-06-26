оккупанты атаковали Харьковщину КАБами: среди пострадавших есть дети

Войска России днем 26 июня атаковали Харьковщину КАБами. В Харькове слышали взрывы, о прилете сообщили в городе Дергачи Харьковского района. Там вследствие удара по частному сектору пострадали девять человек, среди которых двое детей.

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Факт атаки подтвердили местные власти. "Будьте осторожны – в Харькове слышны звуки взрывов", – написал в официальном Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 15:37 информировали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.

Руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал о российском БПЛА над Дергачами, а затем об атаке КАБами. По состоянию на 15:52 Задоренко информировал, что враг нанес удары по жилому сектору.

"На данный момент в результате ударов пять пострадавших – пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и одной женщины острая реакция на стресс. Информация обновляется", – говорится в сообщении.

Оба попадания в Дергачах были по территории частного сектора, по меньшей мере пять домов повреждены, сказал "Суспільному" представитель ГВА Александр Кулик. По его словам, сорвало кровли, выбило окна и двери.

К 16:04 стало известно уже о семи пострадавших. "Вследствие попадания КАБа по частному сектору в Дергачах семь пострадавших. Среди них – двое детей. У всех – острая реакция на стресс. Осмотр мест попаданий профильными службами продолжается", – проинформировал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Уже к 16:18 количество пострадавших возросло до девяти, сообщил Синегубов.

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