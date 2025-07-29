Оккупанты в третью годовщину теракта в Еленовке атаковали исправительную колонию в Запорожье: 16 человек погибли, десятки – ранены

Террористические войска России ночью 29 июля нанесли авиаудар по одному из пенитенциарных учреждений в Запорожской области. В результате военного преступления, которое пришлось на третью годовщину российского теракта в Еленовке, погибли 16 человек, еще 35 – получили травмы.

Гражданская инфраструктура подверглась разрушениям и повреждениям. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Враг ударил по исправительной колонии

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Разрушены помещения учреждения. Повреждены и частные дома рядом", – сначала отметил чиновник.

Впоследствии он уточнил, что этой ночью военные преступники из РФ восемь раз обстреляли Запорожский район. Предварительно, ФАБами – авиационными бомбами с фугасной боеголовкой. Среди прочего, враг попал по исправительной колонии.

"16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил Федоров.

Что предшествовало

По данным ОВА, всего в течение суток армия РФ нанесла 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Так, враг совершил 10 авиаударов по Беленькому, Зализничному, Белогорью, Малиновке и Новоандреевке. С помощью 461 беспилотника различной модификации (преимущественно FPV) оккупанты атаковали Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) военные преступники накрыли Григорьевку, Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривное. Кроме этого, нанесли 189 артиллерийских ударов по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого и Преображенки.

В результате действий РФ в Пологовском районе ранена 81-летняя женщина. Поступило 24 сообщения о разрушении квартир, частных домов и хозяйственных построек.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты рассказали о работе в прифронтовом Запорожье. Под постоянными российскими обстрелами они продолжают выполнять свою миссию, информируя мир о реалиях войны РФ против Украины.

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