Оккупанты атаковали комбайн в поле на Запорожье: есть погибший и раненый. Фото

Днем 15 августа российская оккупационная армия нанесла удары по сельскохозяйственной технике в Запорожской области. Путинские войска атаковали комбайн с помощью FPV-дрона во время сбора урожая.

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Вследствие военного преступления погиб мужчина, еще один получил ранения. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия атаки

По информации спасателей, вражеские войска атаковали дроном сельскохозяйственную технику во время сбора урожая.

По предварительным данным, погиб 32-летний мужчина. Еще один мужчина получил травмы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В областной военной администрации уточнили, что пострадал 33-летний мужчина.

В результате удара в поле сгорели комбайн, легковой автомобиль и пшеница. Спасатели потушили возгорание.

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Напомним, 13 августа российские террористы нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду сообщением Одесса – Днепр. Вследствие обстрела погибли двое сотрудников "Укрзализниці".

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики с начала полномасштабного вторжения в Украину казнили не менее 345 украинских военнослужащих, сдававшихся в плен. Речь идет только о казнях, которые происходят непосредственно на линии фронта, ведь российские военные убивают украинских пленных и в своих застенках в России и на временно оккупированных территориях.

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